الدور ربع النهائي لكأس جلالة الملك المعظمالرفاع والمحرق.. عقدة مستمرة أم الثالثة ثابتة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساءً،‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬الخالدية‭ ‬والاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭. ‬وتستكمل‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ (‬الأحد‭) ‬بمواجهتي‭ ‬البسيتين‭ ‬والأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والمنامة‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬





الرفاع‭ ‬والمحرق

قمة‭ ‬منتظرة‭ ‬تجمع‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الفني‭ ‬والجماهيري،‭ ‬حيث‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مواجهتهما‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬وتحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬كبيرة‭.‬

الرفاع‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسح‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬5/0‭)‬،‭ ‬والمحرق‭ ‬اجتاز‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭)‬،‭ ‬وآخر‭ ‬مواجهة‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري،‭ ‬وانتهت‭ ‬للرفاع‭ (‬3/2‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المحرق‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬للفريقين‭ ‬بهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تحديدًا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬3/0‭) ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء‭ (‬4/1‭).‬

على‭ ‬الورق‭ ‬الكفة‭ ‬تصب‭ ‬لمصلحة‭ ‬الرفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬محلية‭ ‬وأجنبية‭ ‬عدة‭ ‬يتسلح‭ ‬بها‭ ‬لمواجهة‭ ‬منافسيه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دكة‭ ‬بدلاء‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمحرق‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬والعناصر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خصوصية‭ ‬اللقاء‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬بالأسماء‭ ‬والأرقام‭ ‬والمعطيات،‭ ‬بل‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان،‭ ‬وخير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الجنون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬لقائهما‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حينما‭ ‬تقدم‭ ‬المحرق‭ ‬بهدفين،‭ ‬وأنهى‭ ‬الرفاع‭ ‬المباراة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

السماوي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬نجومية‭ ‬هدافه‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وبجانبه‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬وجاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬وفينيسيوس،‭ ‬وجويل‭ ‬فينيسيوس،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ ‬ومجدي‭ ‬عطار‭ ‬وخلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان،‭ ‬والأحمر‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬الثاني‭ ‬سفيان‭ ‬مهروق‭ ‬إثر‭ ‬غياب‭ ‬هدافه‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬للإيقاف،‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬وأحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬ووليد‭ ‬الكوري،‭ ‬وناصر‭ ‬محمدوه،‭ ‬وحسن‭ ‬الكراني،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وأمين‭ ‬بن‭ ‬عدي‭ ‬وخلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭. ‬ليبقى‭ ‬السؤال‭ ‬مطروحًا،‭ ‬هل‭ ‬تستمر‭ ‬عقدة‭ ‬السماوي‭ ‬أم‭ ‬ستكون‭ ‬الثالثة‭ ‬ثابتة‭ ‬للأحمر؟





الخالدية‭ ‬والاتحاد

لقاء‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬عابرًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أن‭ ‬الخالدية‭ ‬‮«‬بطل‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إخراج‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬فريق‭ ‬الحالة،‭ ‬وسيواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬الذي‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأتين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬الإطاحة‭ ‬بفريق‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بركلات‭ ‬الجزاء،‭ ‬وكرر‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الـ16‭.‬

الواقع‭ ‬والمنطق‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬الخالدية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬هو‭ ‬الأرجح‭ ‬للفوز‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أسماء‭ ‬لامعة‭ ‬وعنصر‭ ‬الخبرة‭ ‬الميدانية‭ ‬متوافر‭ ‬لديه‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬وأقوى‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬نظيره‭ ‬الاتحاد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تشفع‭ ‬أبدًا‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭ ‬هو‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الفائز‭ ‬والخاسر،‭ ‬وخير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬خروج‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الممتازة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعي‭ ‬تمامًا‭ ‬بمنافسه‭ ‬اليوم‭ ‬والمغاير‭ ‬عما‭ ‬واجهه‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب‭ ‬معًا،‭ ‬ومتوقع‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتسلح‭ ‬دفاعيًا‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬مبتغاه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شباكه‭ ‬أكبر‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬اللقاء،‭ ‬مع‭ ‬مفاجأة‭ ‬خصمه‭ ‬بهدف‭ ‬مباغت‭ ‬أو‭ ‬جرّ‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تبتسم‭ ‬له‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬سابقًا‭.‬

الخالدية‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬ومهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬وأيمن‭ ‬الحرزي،‭ ‬ودومينك،‭ ‬ومليك‭ ‬رابح،‭ ‬وسامي‭ ‬فريوي‭ ‬وخلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬الغرابلي،‭ ‬والاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬علي‭ ‬العالي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حيدر‭ ‬عبدالله،‭ ‬ومحمد‭ ‬الحسن،‭ ‬وديمبا،‭ ‬وعلي‭ ‬خليل،‭ ‬وعبدالله‭ ‬سيف‭ ‬وخلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬محبوب‭ ‬يحيى‭. ‬فهل‭ ‬يفرض‭ ‬الخالدية‭ ‬الواقع‭ ‬والمنطق،‭ ‬أم‭ ‬المفاجأة‭ ‬ستكون‭ ‬حاضرة‭ ‬للاتحاد؟