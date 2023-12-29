شاهين وبيندر يعودان إلى دورتموند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭

- ‬دوسلدورف‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عودة‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬السابقين،‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬وسفين‭ ‬بيندر،‭ ‬للنادي‭ ‬كمدربين‭ ‬مساعدين‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لدورتموند‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الثنائي‭ ‬المعتزل‭ ‬سيحصلان‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025،‭ ‬بينما‭ ‬سيرحل‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬أرمين‭ ‬رويترشان‭ (‬63‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭.‬

عانى‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المتذبذبة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬فبينما‭ ‬صعد‭ ‬للأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬فقد‭ ‬ابتعد‭ ‬مبكرا‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬بوندسليجا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواجده‭ ‬بالمركز‭ ‬الخامس‭ ‬حاليا،‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬كاملة‭ ‬خلف‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ (‬المتصدر‭).‬

وأثمرت‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬قادة‭ ‬دورتموند‭ ‬مع‭ ‬إيدين‭ ‬تيرزيتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬العطلة‭ ‬الشتوية،‭ ‬على‭ ‬بقاء‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬منصبه،‭ ‬لكن‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالنادي‭ ‬رأوا‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬عمله‭.‬

وقال‭ ‬ترزيتش‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أمنيتي‭ ‬الواضحة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬معي‭ ‬نوري‭ ‬وسفين‭ ‬كمساعدين‭. ‬حاولنا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬نجعل‭ ‬هذه‭ ‬الأمنية‭ ‬حقيقة‮»‬‭.‬

ويتولى‭ ‬شاهين‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬تدريب‭ ‬نادي‭ ‬أنطاليا‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬جارية‭ ‬بالفعل‭ ‬للسماح‭ ‬له‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬دورتموند،‭ ‬وفقا‭ ‬لألكان‭ ‬إيفرين،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬التركي‭.‬

وصرح‭ ‬إيفرين‭ ‬لبوابة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬أيه‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬التركية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬أنطاليا‭ ‬سبور‭ ‬نأسف‭ ‬لفقدان‭ ‬مدرب‭ ‬عظيم‭ ‬مثل‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭. ‬لكننا‭ ‬فخورون‭ ‬أيضا‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬عرضا‭ ‬من‭ ‬ناد‭ ‬مثل‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬المنتخب‭ ‬التركي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬دورتموند‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قرارا‭ ‬سهلا‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬منصبي‭ ‬في‭ ‬أنطاليا‭ ‬سبور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضيت‭ ‬به‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬حيث‭ ‬بنينا‭ ‬شيئا‭ ‬مميزا‭. ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬يطلبني‭ ‬دورتموند،‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الرفض‮»‬‭.‬

ويعرف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شاهين،‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬كأصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬آنذاك،‭ ‬وبيندر‭ (‬34‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬224‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬جيدا‭.‬

وتوج‭ ‬كلا‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬مع‭ ‬دورتموند‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيل‭ ‬عام‭ .‬2011

ويمكن‭ ‬للثنائي‭ ‬السفر‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي،‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬في‭ ‬ماربيا‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬كمدربين‭ ‬مساعدين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستأنف‭ ‬دورتموند‭ ‬موسمه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بملاقاة‭ ‬دارمشتات‭ (‬المتعثر‭) ‬في‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وقال‭ ‬بيندر،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬تحدثت‭ ‬مع‭ ‬ترزيتش‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬وأعرف‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يميزه‭ ‬كمدرب‭. ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬سؤالي‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬أن‭ ‬أتخيل‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬مدربا‭ ‬مساعدا‭ ‬في‭ ‬دورتموند،‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬قررت‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬لدورتموند‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬



