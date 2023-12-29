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مانيه يقود السنغال للدفاع عن لقبها

12/29/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دكار‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أليو‭ ‬سيسيه‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬لـ«أسود‭ ‬التيرانغا‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبهم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬الحاج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭.‬

واعتمد‭ ‬سيسيه‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬هم‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مانيه،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الاهلي‭ ‬إدوار‭ ‬ميندي‭ ‬ومدافع‭ ‬الهلال‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬ومهاجم‭ ‬الشباب‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬استبعد‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬استدعاء‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬الخليجي‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬جودة‭ ‬المنافسة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالبطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

وقال‭ ‬سيسيه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهرنا‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭. ‬الآن‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حيال‭ ‬النحس‭ ‬الذي‭ ‬يلازم‭ ‬ابطال‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبهم،‭ ‬منذ‭ ‬تتويج‭ ‬مصر‭ ‬بثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬متتالية‭ (‬من‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬2010‭) ‬‮«‬لدينا‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬نريد‭ ‬الذهاب‭ ‬والفوز،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الفوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬تتويج‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬باللقب‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭.‬


وهنا‭ ‬اللائحة‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬إدوار‭ ‬ميندي‭ (‬الأهلي‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬سيني‭ ‬ديينغ‭ (‬ميدلزبره‭ ‬الانكليزي‭) ‬وموري‭ ‬دياو‭ (‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬الفرنسي‭).‬

الدفاع‭: ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ (‬الهلال‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬عبدو‭ ‬ديالو‭ (‬العربي‭ ‬القطري‭)‬،‭ ‬عبدواللاي‭ ‬سيك‭ (‬مكابي‭ ‬حيفا‭)‬،‭ ‬عبدواللاي‭ ‬نياخاتيه‭ (‬تروا‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬موسى‭ ‬نياخاتيه‭ (‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬فودي‭ ‬بالو‭ ‬توريه‭ (‬فولهام‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬يوسف‭ ‬سابالي‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الاسباني‭)‬،‭ ‬إسماعيل‭ ‬جاكوبس‭ (‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭) ‬وفورموز‭ ‬ميندي‭ (‬لوريان‭ ‬الفرنسي‭).‬

الوسط‭: ‬نامباليس‭ ‬ميندي‭ (‬لنس‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬إدريسا‭ ‬غانا‭ ‬غي‭ (‬إيفرتون‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬باب‭ ‬مطر‭ ‬سار‭ (‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬باب‭ ‬ألاسان‭ ‬غي‭ (‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬كريبان‭ ‬دياتا‭ (‬موناكو‭)‬،‭ ‬باثيه‭ ‬سيس‭ (‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬الاسباني‭)‬،‭ ‬شيخو‭ ‬كوياتيه‭ (‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭)‬،‭ ‬لامين‭ ‬كامارا‭ (‬متز‭ ‬الفرنسي‭).‬

الهجوم‭: ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ (‬النصر‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو‭ (‬الشباب‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬إليمان‭ ‬ندياي‭ ‬وإسماعيلا‭ ‬سار‭ (‬مرسيليا‭)‬،‭ ‬نيكولا‭ ‬جاكسون‭ (‬تشلسي‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬بولاي‭ ‬ديا‭ (‬ساليرنيتانا‭ ‬الايطالي‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬سيما‭ (‬رينجرز‭ ‬الاسكتلندي‭).‬

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