مانيه يقود السنغال للدفاع عن لقبها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دكار - (أ ف ب): كشف مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم أليو سيسيه أمس الجمعة عن التشكيلة الرسمية لـ«أسود التيرانغا» للدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الإفريقية المقررة في ساحل الحاج في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين، على رأسها مهاجم النصر السعودي ساديو مانيه.
واعتمد سيسيه على العديد من المحترفين في الدوري السعودي هم فضلا عن مانيه، حارس مرمى الاهلي إدوار ميندي ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي ومهاجم الشباب حبيب ديالو، وهو الذي استبعد في الماضي استدعاء لاعبين من هذا الدوري الخليجي بسبب انخفاض جودة المنافسة مقارنة بالبطولات الأوروبية على سبيل المثال.
وقال سيسيه في مؤتمر صحافي: «لقد أظهرنا أننا قادرون على الفوز من خلال وجود لاعبين في البطولات الأوروبية الكبرى. الآن يتعين علينا أيضًا أن نظهر قدرتنا على الفوز من خلال وجود لاعبين يلعبون في المملكة العربية السعودية».
وأضاف رداً على سؤال حيال النحس الذي يلازم ابطال القارة في الاحتفاظ بلقبهم، منذ تتويج مصر بثلاثة ألقاب متتالية (من 2006 إلى 2010) «لدينا نجمة واحدة فقط. نريد الذهاب والفوز، ومواصلة الفوز» في اشارة إلى تتويج منتخب بلاده باللقب الاول في تاريخه عام 2021 في الكاميرون.
وهنا اللائحة:
حراسة المرمى: إدوار ميندي (الأهلي السعودي)، سيني ديينغ (ميدلزبره الانكليزي) وموري دياو (كليرمون فيران الفرنسي).
الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدو ديالو (العربي القطري)، عبدواللاي سيك (مكابي حيفا)، عبدواللاي نياخاتيه (تروا الفرنسي)، موسى نياخاتيه (نوتنغهام فوريست الإنجليزي)، فودي بالو توريه (فولهام الإنجليزي)، يوسف سابالي (ريال بيتيس الاسباني)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) وفورموز ميندي (لوريان الفرنسي).
الوسط: نامباليس ميندي (لنس الفرنسي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنجليزي)، باب مطر سار (توتنهام الإنجليزي)، باب ألاسان غي (مرسيليا الفرنسي)، كريبان دياتا (موناكو)، باثيه سيس (رايو فايكانو الاسباني)، شيخو كوياتيه (نوتنغهام فوريست)، لامين كامارا (متز الفرنسي).
الهجوم: ساديو مانيه (النصر السعودي)، حبيب ديالو (الشباب السعودي)، إليمان ندياي وإسماعيلا سار (مرسيليا)، نيكولا جاكسون (تشلسي الإنجليزي)، بولاي ديا (ساليرنيتانا الايطالي)، عبدالله سيما (رينجرز الاسكتلندي).
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