إيطاليا تحمي لاعبيها بالضرائب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - (د ب أ): ألغت الحكومة الإيطالية مرسوما يقضي بخفض الضرائب على لاعبي كرة القدم الأجانب. ورفضت الحكومة الإيطالية مد المرسوم الحالي في وقت متأخر من الخميس.
بالتالي، ستتوقف المزايا الضريبية للرياضيين الأجانب في إيطاليا في الأول من يناير 2024، مما يعني أنهم سيضطرون إلى دفع 24 في المائة من رواتبهم كضرائب بدلا من 25 في المائة. العقود الحالية لن تتأثر.
وكانت الحكومة قد أصدرت هذا المرسوم في 2019، خصيصا لأندية الدوري الإيطالي من أجل جذب المواهب الأجنبية. مراسيم معينة، بما فيها هذا المرسوم، يجب أن يتم تمديده من عام لعام في إيطاليا من أجل تمديد المواعيد النهائية القانونية التي أوشكت على النهاية. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن عدم تمديد مرسوم الضرائب سبقه نقاش حاد في الحكومة.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء إن المرسوم كان يصب في مصلحة اللاعبين الأجانب ويضرّ بنظرائهم الإيطاليين.
ونتيجة لذلك، فإن شراء اللاعبين الإيطاليين في إيطاليا تم منعه نتيجة لذلك، وبالتالي كانت الأندية تركز في المقام الأول على شراء اللاعبين من الخارج.
ووصف كلاوديو لوتيتو، سيناتور
من حزب فورزا إيطاليا ومالك لاتسيو، القرار بأنه خطأ كبير.
MENAFN29122023000055011008ID1107669353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.