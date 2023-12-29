إيطاليا تحمي لاعبيها بالضرائب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ألغت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬مرسوما‭ ‬يقضي‭ ‬بخفض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأجانب‭. ‬ورفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬مد‭ ‬المرسوم‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الخميس‭.‬

بالتالي،‭ ‬ستتوقف‭ ‬المزايا‭ ‬الضريبية‭ ‬للرياضيين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أنهم‭ ‬سيضطرون‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬رواتبهم‭ ‬كضرائب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬العقود‭ ‬الحالية‭ ‬لن‭ ‬تتأثر‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬خصيصا‭ ‬لأندية‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جذب‭ ‬المواهب‭ ‬الأجنبية‭. ‬مراسيم‭ ‬معينة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تمديده‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لعام‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمديد‭ ‬المواعيد‭ ‬النهائية‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬أوشكت‭ ‬على‭ ‬النهاية‭. ‬ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬إعلامية،‭ ‬فإن‭ ‬عدم‭ ‬تمديد‭ ‬مرسوم‭ ‬الضرائب‭ ‬سبقه‭ ‬نقاش‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬ماتيو‭ ‬سالفيني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إن‭ ‬المرسوم‭ ‬كان‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأجانب‭ ‬ويضرّ‭ ‬بنظرائهم‭ ‬الإيطاليين‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬شراء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬تم‭ ‬منعه‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كانت‭ ‬الأندية‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

ووصف‭ ‬كلاوديو‭ ‬لوتيتو،‭ ‬سيناتور

من‭ ‬حزب‭ ‬فورزا‭ ‬إيطاليا‭ ‬ومالك‭ ‬لاتسيو،‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ ‬خطأ‭ ‬كبير‭.‬



