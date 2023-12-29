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إيدي هاو: لن ننفق في الانتقالات الشتوية

12/29/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيوكاسل‭ (‬إنجلترا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬إيدي‭ ‬هاو‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الموسم‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬ملاكه‭ ‬السعوديين‭ ‬بإنفاق‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬510‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬فترات‭ ‬الانتقالات‭ ‬الأربعة‭ ‬منذ‭ ‬توليهم‭ ‬المسؤولية،‭ ‬يتوجه‭
‬لمواجهة‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬رأس‭ ‬السنة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البطولات‭.‬

وبسؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬بانه‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬أجاب‭: ‬‮«‬لا،‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الضمانات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬شهر‭ ‬صعب،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نقوله‭ ‬دائما‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭. ‬أعتذر‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أبدو‭ ‬أنني‭ ‬أقول‭ ‬نفس‭ ‬الأشياء،‭ ‬ولكنه‭ ‬شهر‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭ ‬لجلب‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬قواعد‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭ ‬لعب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬اتخاذنا‭ ‬للقرار،‭ ‬لذا‭ ‬دعونا‭ ‬ننتظر‭ ‬ونرى‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬مصادر‭ ‬بالنادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬الإعارات‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأقرب‭ ‬للنادي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬الفريق‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬كالفين‭ ‬فيليبس،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬ستتطلب‭ ‬دفع‭ ‬أموال‭ ‬كثيرة‭.‬

ويعاني‭ ‬هاو‭ ‬كثيرا‭ ‬بسبب‭ ‬قائمة‭ ‬الإصابات‭ ‬الطويلة‭ ‬والتي‭ ‬تضاعفت‭ ‬بخسارة‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي،‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬النادي‭ ‬مقابل‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬لعشرة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬العقوبة‭ ‬الموقعة‭ ‬عليه‭ ‬لانتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬المراهنة‭.‬

ورغم‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الغيابات،‮
‬اقترب‭ ‬لاعبون‭ ‬أمثال‭ ‬هارفي‭ ‬بارنز،‭ ‬وجو‭ ‬ويلوك،‭ ‬وجاكوب‭ ‬مورفي،‭ ‬وإليوت‭ ‬أندرسون‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للفريق‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يجعل‭ ‬الفريق‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭.‬





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