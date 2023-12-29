إيدي هاو: لن ننفق في الانتقالات الشتوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيوكاسل (إنجلترا) - (د ب أ): كشف إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم إنه لن يتمكن من الإنفاق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أن الفريق يعاني من تراجع النتائج في منتصف الموسم.
وذكرت وكالة الانباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن نيوكاسل، الذي قام ملاكه السعوديين بإنفاق ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني (510 مليون دولار) في فترات الانتقالات الأربعة منذ توليهم المسؤولية، يتوجه
لمواجهة ليفربول في يوم رأس السنة، بعد أن خسر في ست من آخر سبع مباريات خاضها في كافة البطولات.
وبسؤاله عما إذا كان حصل على ضمانات بانه سيتم توفير المزيد من الأموال في فترة الانتقالات أجاب: «لا، لم نحصل على هذه الضمانات».
وأضاف: «أعتقد أنه شهر صعب، هذا ما نقوله دائما عندما يحل شهر يناير. أعتذر إذا كنت أبدو أنني أقول نفس الأشياء، ولكنه شهر صعب للغاية لجلب لاعبين مميزين».
وأردف: «تواصل قواعد اللعب المالي النظيف لعب دورها في اتخاذنا للقرار، لذا دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث».
وأشارت مصادر بالنادي إلى أن سوق الإعارات قد يكون الخيار الأقرب للنادي الشهر المقبل، حيث يستهدف الفريق للتعاقد مع كالفين فيليبس، رغم أن مثل هذه الصفقة ستتطلب دفع أموال كثيرة.
ويعاني هاو كثيرا بسبب قائمة الإصابات الطويلة والتي تضاعفت بخسارة ساندرو تونالي، الذي تعاقد معه النادي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، لعشرة أشهر بسبب العقوبة الموقعة عليه لانتهاك قواعد المراهنة.
ورغم كل تلك الغيابات،
اقترب لاعبون أمثال هارفي بارنز، وجو ويلوك، وجاكوب مورفي، وإليوت أندرسون من العودة للفريق وهو الأمر الذي قد يجعل الفريق يظهر بشكل أقوى في غضون أسابيع قليلة.
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