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ليفربول يطمح إلى الاحتفال بالعام الجديد في الصدارة

12/29/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬شهدت‭ ‬سقوط‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬وتوتنهام،‭ ‬يمني‭ ‬ليفربول‭ ‬النفس‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعام‭ ‬الجديد‭ ‬وهو‭ ‬متمسك‭ ‬بصدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حين‭ ‬يتواجه‭ ‬الاثنين‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭.‬

وخرج‭ ‬ليفربول‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬جراء‭ ‬فوزه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬أرسنال‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬0-2،‭ ‬وبقي‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭. ‬وكان‭ ‬ليفربول‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬خلالها‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الأربعاء‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أرسنال‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬في‭ ‬جعبته‭.‬

وعاد‭ ‬سيتي‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له،‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وغادر‭ ‬فريق‭ ‬غوارديولا‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬الجمعة‭ ‬بلقب‭ ‬المونديال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فلوميننسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬خلال‭ ‬ست‭ ‬مراحل،‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬شهدت‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬وليفربول‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وخسارته‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭.‬

وتبدو‭ ‬مهمة‭ ‬سيتي‭ ‬سهلة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬مع‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب،‭ ‬خلافاً‭ ‬لليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬اختباراً‭ ‬صعباً‭ ‬ضد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الطامح‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬تشلسي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬أمام‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ (‬0-1‭) ‬ونوتنغهام‭ ‬فوريست‭ (‬3-1‭). ‬وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بيرنلي‭ ‬وتصدر‭ ‬الترتيب،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬لليفربول‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬‮«‬حسناً،‭ ‬42‭ ‬نقطة،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مرضٍ‭ ‬جداً‭ ‬بصراحة‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬جميل‭ ‬لأن‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬انتهى‭ ‬وما‭ ‬حققناه‭ ‬كان‭ ‬جيداً‭ ‬بالتأكيد‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مثالياً‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬

وسيحاول‭ ‬فريق‭ ‬كلوب‭ ‬تأكيد‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬خاسراً‭ ‬من‭ ‬مواجهاته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬معقلهم‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬1994،‭ ‬فيما‭ ‬يعود‭ ‬فوزه‭ ‬الأخير‭ ‬عليهم‭ ‬بالمجمل‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015‭ (‬2-0‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭).‬

‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‮»‬‭ ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬وبعد‭ ‬العودة‭ ‬أمام‭ ‬إيفرتون،‭ ‬بدا‭ ‬غوارديولا‭ ‬واضحاً‭ ‬بشأن‭ ‬طموح‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬وحاملي‭ ‬لقبي‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬هناك‭ (‬في‭ ‬الصدارة‭). ‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نتصدر‭ ‬الدوري‭ ‬لكن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬ستحصل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬أبداً‭ ‬موسماً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬مماثلاً‭ ‬للحالي‭) ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬بإمكان‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬أو‭ ‬منتصفه‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬كان‭. ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‮»‬‭.‬

والمفاجآت‭ ‬تحققت‭ ‬بالفعل‭ ‬الخميس‭ ‬بخسارة‭ ‬أرسنال‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬وتوتنهام‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ (‬2-4‭) ‬وقبلها‭ ‬بيوم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬أمام‭ ‬الجريح‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ (‬2-3‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬2-0‭).‬

وسيحاول‭ ‬أرسنال‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬سريعاً‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬الأحد‭ ‬مواجهة‭ ‬دربي‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬فولهام،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتاً‭ ‬وتجنب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خسارته‭ ‬وفوز‭ ‬سيتي‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬بيرنلي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لأرسنال‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬وفريقه‭ ‬مباراة‭ ‬دربي‭ ‬ثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬استحق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭.‬

وقال‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أردنا‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬واليوم‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭. ‬لقد‭ ‬سيطرنا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المباراة‭. ‬كنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭. ‬اليوم،‭ ‬كانت‭ ‬أمسية‭ ‬مخيبة‭ ‬لكن‭ ‬علينا‭ ‬النهوض‭ ‬لأنه‭ ‬تنتظرنا‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ضد‭ ‬فولهام‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬على‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2012‭ (‬2-1‭ ‬في‭ ‬الدوري‭).‬

وبدوره،‭ ‬سيحاول‭ ‬توتنهام‭ ‬النهوض‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬القاسية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬برايتون‭ ‬2-4‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تقدم‭ ‬خلاله‭ ‬الأخير‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬بورنموث‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬حامية‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬السابع‭ ‬والذي‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬السبت‭.‬

وتفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بلقاء‭ ‬تشلسي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬تاون،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬وضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بفضل‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬بشق‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الأوروبية‭.‬

ويقبع‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬التاسع‭.‬


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