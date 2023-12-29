جنوب إفريقيا من دون مهاجمه بيرنلي فوستر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جوهانسبرغ - (أ ف ب): أعلن المدرب البلجيكي لمنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم هوغو بروس الخميس تشكيلة نهائيات أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل (من 13 يناير إلى 11 فبراير)، وخلت من المهاجم الواعد لبيرنلي الانجليزي لايل فوستر.
واستمع بروس لنصيحة مواطنه فانسان كومباني مدرب بيرنلي بعدم توجيه الدعوة الى فورستر الذي عاد إلى الملاعب الثلاثاء ولعب أساسيا في المباراة ضد ليفربول في الدوري الانجليزي (0-2) بعد معاناته من مشاكل ذهنية.
وقال كومباني لمواطنه بروس الذي قاد الكاميرون إلى لقب كأس الأمم الإفريقية 2017: «لا يستطيع لايل السفر حول العالم في هذه المرحلة وليس في وضع يسمح له بالانضمام إلى جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية».
وغاب أيضا عن القائمة مهاجم ستراسبورغ الفرنسي ليبو موثيبا الذي أصيب في ركبته أمام لوريان (2-1) في الدوري وخضع بسببها لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب أشهرا عدة.
وتلعب جنوب إفريقيا في النهائيات في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وناميبيا وتونس.
وهنا اللائحة:
حراسة المرمى: ريكاردو غوس (سوبر سبورت يونايتد)، فيلي موثوا (أمازولو) ورونوين وليامس (ماميلودي صنداونز).
الدفاع: غرانت كيكانا وتيرينس ماشيغو وأوبري موديبا وخوليسو موداو وموثوبي مفالا (صنداونز)، سيدني موبي (سيخوخوني يونايتد)، نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) وسياندا زولو (سوبر سبورت).
الوسط: ثابيلو ماسيكو وتيبوهو موكوينا وثابيلو مورينا (صنداونز)، جايدن آدامس (ستيلينبوش)، ثابانغ موناري (اورلاندو بايرتس) وسيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي).
الهجوم: زاخيل ليباسا وإيفيدنس ماكغوبا (أورلاندو بايرتس)، أوسوين أبوليس (بولوكواني سيتي)، ميهلالي مايامبيلا (أريس ليماسول القبرصي)، بيرسي تاو (الأهلي المصري) وثيمبا زواني (صنداونز).
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