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جنوب إفريقيا من دون مهاجمه بيرنلي فوستر

12/29/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جوهانسبرغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬لمنتخب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هوغو‭ ‬بروس‭ ‬الخميس‭ ‬تشكيلة‭ ‬نهائيات‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ (‬من‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭)‬،‭ ‬وخلت‭ ‬من‭ ‬المهاجم‭ ‬الواعد‭ ‬لبيرنلي‭ ‬الانجليزي‭ ‬لايل‭ ‬فوستر‭.‬

واستمع‭ ‬بروس‭ ‬لنصيحة‭ ‬مواطنه‭ ‬فانسان‭ ‬كومباني‭ ‬مدرب‭ ‬بيرنلي‭ ‬بعدم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬فورستر‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ولعب‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ (‬0-2‭) ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬ذهنية‭.‬

وقال‭ ‬كومباني‭ ‬لمواطنه‭ ‬بروس‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الكاميرون‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2017‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬لايل‭ ‬السفر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‮»‬‭.‬

وغاب‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬مهاجم‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الفرنسي‭ ‬ليبو‭ ‬موثيبا‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬أمام‭ ‬لوريان‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وخضع‭ ‬بسببها‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬ستبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬أشهرا‭ ‬عدة‭.‬

وتلعب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مالي‭ ‬وناميبيا‭ ‬وتونس‭.‬

وهنا‭ ‬اللائحة‭:‬

حراسة‭ ‬المرمى‭: ‬ريكاردو‭ ‬غوس‭ (‬سوبر‭ ‬سبورت‭ ‬يونايتد‭)‬،‭ ‬فيلي‭ ‬موثوا‭ (‬أمازولو‭) ‬ورونوين‭ ‬وليامس‭ (‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭).‬

الدفاع‭: ‬غرانت‭ ‬كيكانا‭ ‬وتيرينس‭ ‬ماشيغو‭ ‬وأوبري‭ ‬موديبا‭ ‬وخوليسو‭ ‬موداو‭ ‬وموثوبي‭ ‬مفالا‭ (‬صنداونز‭)‬،‭ ‬سيدني‭ ‬موبي‭ (‬سيخوخوني‭ ‬يونايتد‭)‬،‭ ‬نكوسيناثي‭ ‬سيبيسي‭ (‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭) ‬وسياندا‭ ‬زولو‭ (‬سوبر‭ ‬سبورت‭).‬

الوسط‭: ‬ثابيلو‭ ‬ماسيكو‭ ‬وتيبوهو‭ ‬موكوينا‭ ‬وثابيلو‭ ‬مورينا‭ (‬صنداونز‭)‬،‭ ‬جايدن‭ ‬آدامس‭ (‬ستيلينبوش‭)‬،‭ ‬ثابانغ‭ ‬موناري‭ (‬اورلاندو‭ ‬بايرتس‭) ‬وسيفيلو‭ ‬سيثولي‭ (‬تونديلا‭ ‬البرتغالي‭).‬

الهجوم‭: ‬زاخيل‭ ‬ليباسا‭ ‬وإيفيدنس‭ ‬ماكغوبا‭ (‬أورلاندو‭ ‬بايرتس‭)‬،‭ ‬أوسوين‭ ‬أبوليس‭ (‬بولوكواني‭ ‬سيتي‭)‬،‭ ‬ميهلالي‭ ‬مايامبيلا‭ (‬أريس‭ ‬ليماسول‭ ‬القبرصي‭)‬،‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ (‬الأهلي‭ ‬المصري‭) ‬وثيمبا‭ ‬زواني‭ (‬صنداونز‭).‬


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