الإمارات يواجه قيرغيزستان وديا اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الأولى،‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬بجزيرة‭ ‬السعديات،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الاستعدادات‭ ‬قبل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭.‬

ويتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬الكاملة‭ ‬خلال‭ ‬ودية‭ ‬قيرغيزستان،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬لاعبي‭ ‬الشارقة‭ ‬وشباب‭ ‬الأهلي‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬بدبي،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتحق‭ ‬اللاعبون‭ ‬بالمنتخب‭ ‬عقب‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬السوبر‭.‬

وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬الودية،‭ ‬ومباراة‭ ‬عمان‭ ‬الودية‭ ‬أيضا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬المحطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمنتخب‭ ‬قبل‭ ‬المغادرة‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬حيث‭ ‬سيحسم‭ ‬المدرب‭ ‬هوية‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اختصارها‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬لاعبا‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬بحسب‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬التقى‭ ‬منتخبا‭ ‬الإمارات‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬بنسخة‭ ‬2019،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬وفاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬3‭-‬2‭.‬

ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬اللقاء‭ ‬مدعما‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬بينتو،‭ ‬فمنذ‭ ‬توليه‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬5‭ ‬مباريات،‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬وديات،‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬كوستاريكا‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬وعلى‭ ‬الكويت‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬وعلى‭ ‬لبنان‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬خاض‭ ‬مباراتين‭ ‬رسميتين‭ ‬بتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬فاز‭ ‬فيهما‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نيبال‭ ‬4‭-‬0،‭ ‬والبحرين‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬ليحقق‭ ‬معه‭ ‬المنتخب‭ ‬انطلاقة‭ ‬مميزة‭ ‬بتسجيل‭ ‬13‭ ‬هدفا،‭ ‬وتلقي‭ ‬هدفين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الـ5‭.‬

وكان‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬ملعب‭ ‬المباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬أمام‭ ‬الجماهير‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬دعما‭ ‬ومساندة‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬











