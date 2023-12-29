من ((نمر)) إلى ((قط وديع)): الانتقادات الحادة تنهال على بنزيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬شكّلت‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬نمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬وأُطلقت‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬بكثافة‭ ‬ابتهاجا‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬السابق‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬لكنّ‭ ‬جمهور‭ ‬الاتحاد‭ ‬بل‭ ‬ومنافسيه‭ ‬باتوا‭ ‬الآن‭ ‬يرونه‭ ‬‮«‬قطا‭ ‬وديعا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬نمرا‭ ‬مفترسا،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬استمرار‭ ‬أدائه‭ ‬الفني‭ ‬المتواضع‭.‬

خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أضاع‭ ‬بنزيمة‭ (‬35‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬المنضم‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬حاملا‭ ‬للكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فرصا‭ ‬عدّة‭ ‬سهلة‭ ‬بينها‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬خلال‭ ‬الإقصاء‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصريّ‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬مني‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بخسارة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬النصر‭ ‬2‭-‬5‭ ‬كانت‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أضاع‭ ‬خلالها‭ ‬ثلاث‭ ‬فرص‭ ‬سهلة‭ ‬للتسجيل‭ ‬وتسبّب‭ ‬في‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ضد‭ ‬فريقه‭.‬

توازى‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬دخوله‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬ومنافسة‭ ‬حادة‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬هدفين‭ ‬الثلاثاء‭.‬

قال‭ ‬الناقد‭ ‬الرياضي‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجاسر‭ ‬لقناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬الحكومية‭ ‬إنّ‭ ‬بنزيمة‭ ‬يمر‭ ‬بـ«وضع‭ ‬غريب‭ ‬جدا‭ ‬يحدث‭ ‬للاعب‭ ‬تكتيكي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لم‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أوضاع‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأمور‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعفيه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يبذل‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬ويضيع‭ ‬فرصا‭ ‬سهلة‭ ‬جدا‭ ‬ويبدو‭ ‬فاقدا‭ ‬للرغبة‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

سجل‭ ‬بنزيمة‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بينها‭ ‬ركلتا‭ ‬جزاء،‭ ‬وهو‭ ‬بعيد‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬متصدر‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين،‭ ‬وسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬مهاجم‭ ‬الهلال‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭.‬

وإجمالا،‭ ‬سجّل‭ ‬بنزيمة‭ ‬15‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬أمنيات‭ ‬جمهور‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬والفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والبرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬نيفيش‭ ‬فيليبي‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«جوتا‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدافع‭ ‬الإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي،‭ ‬ضمن‭ ‬الصفقات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭. ‬وبات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬الفريق‭ ‬الأضعف‭ ‬هجوميا‭ ‬ودفاعيا‭ ‬بين‭ ‬الرباعي‭ ‬الكبير‭ (‬الهلال‭ ‬والنصر‭ ‬والأهلي‭ ‬والاتحاد‭) ‬الذين‭ ‬استحوذ‭ ‬عليهم‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬بالغ‭ ‬الثراء‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬وموّل‭ ‬صفقاتهم‭ ‬الضخمة‭. ‬كان‭ ‬بنزيمة‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬للاتحاد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ضمن‭ ‬تلك‭ ‬الصفقات،‭ ‬وذكرت‭ ‬الصحف‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬ضمه‭ ‬كلف‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

وأقر‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬الصفقات‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬كنا‭ ‬ننتظر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬بنزيمة‭ ‬خصوصا‭ ‬لكننا‭ ‬ندرك‭ ‬قيمته‭ ‬كلاعب‭ ‬عالمي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬دوما‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬ودوري‭ ‬جديد‭ ‬والتألق‭ ‬فورا‭. ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

‮«‬بلد‭ ‬مسلم‮»‬‭ ‬

عند‭ ‬انضمامه‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬بنزيمة‭ ‬‮«‬اخترت‭ ‬السعودية‭ ‬لأنني‭ ‬مسلم‭ ‬وهي‭ ‬بلد‭ ‬مسلم‮»‬‭. ‬وبدا‭ ‬بنزيمة‭ ‬ثاني‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ (‬354‭ ‬هدفًا‭)‬،‭ ‬مرتاحا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬ينشرها‭ ‬على‭ ‬انستجرام،‭ ‬حيث‭ ‬يتابعه‭ ‬76‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬وتكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياته‭ ‬اليومية‭ ‬وضمنها‭ ‬أداءه‭ ‬للعمرة‭.‬

اضطر‭ ‬بنزيمة‭ ‬بسبب‭ ‬سيل‭ ‬الانتقادات‭ ‬والتعليقات‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬انهالت‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬خيباته‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستجرام،‭ ‬بينها‭ ‬صور‭ ‬ساخرة‭ ‬تشبهه‭ ‬بـ«قطة‭ ‬وديعة‮»‬،‭ ‬تجيد‭ ‬المواء‭ ‬لا‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف،‭ ‬وتعليقات‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬عالة‭ ‬على‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬و«أحد‭ ‬أسباب‭ ‬الهزائم‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬ينفصل‭ ‬مستوى‭ ‬بنزيمة،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬المتراجع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬انفصل‭ ‬قبل‭ ‬انتصاف‭ ‬الموسم‭ ‬عن‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬اشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬وتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭.‬

وخسر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«العميد‮»‬،‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬خلالها‭ ‬26‭ ‬هدفا،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬واستقبال‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬منافسيه‭ ‬الكبار‭.‬

قال‭ ‬المذيع‭ ‬الرياضي‭ ‬المصري‭ ‬أمير‭ ‬عبدالحليم‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬بنزيمة‭ ‬تأثر‭ ‬بموسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬عموما‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الميزة‭ ‬الدفاعية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تلاشت‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬بنزيمة‭ ‬دائما‭ ‬‮«‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬انسجام‭ ‬ليعطي‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المنافسة‭ ‬مع‭ (‬المهاجم‭ ‬المغربي‭) ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدلله‭ ‬تصيبه‭ ‬بالتوتر‭ ‬ولا‭ ‬تحفزه‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬مشابهة‭ ‬سابقا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬مدرب‭ ‬بنزيمة‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬سعودية‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬توتر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المهاجمين‭ ‬مع‭ ‬تجريد‭ ‬حمدالله‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬9‭ ‬ومنح‭ ‬أولوية‭ ‬تسديد‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬بنزيمة‭.‬

بنزيمة‭ ‬‮«‬خذل‭ ‬الفريق‮»‬‭ ‬

ويبدو‭ ‬بنزيمة‭ ‬تائها‭ ‬ومعزولا‭ ‬في‭ ‬الملعب‭. ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الرائد‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬استبدله‭ ‬غاياردو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬وفريقه‭ ‬متأخر‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬مهاجم‭ ‬بحجمه‭ ‬لتعديل‭ ‬النتيجة‭. ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬أكّد‭ ‬غاياردو‭ ‬أنّه‭ ‬استبدل‭ ‬بنزيمة‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬فنية‭ ‬وليس‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الفرنسي‭.‬

خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬لا‭ ‬يمر‭ ‬بنزيمة‭ ‬بأفضل‭ ‬أوقاته‭ ‬أيضا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسي‭ ‬دارمانان‭ ‬اتهامات‭ ‬بأنّه‭ ‬على‭ ‬صلات‭ ‬‮«‬سيئة‭ ‬السمعة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭.‬

جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬ندّد‭ ‬بها‭ ‬محامي‭ ‬بنزيمة‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬معقولة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نشر‭ ‬بنزيمة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬رسالة‭ ‬دعم‭ ‬لسكان‭ ‬غزة،‭ ‬ضحايا‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬الظالم‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نفذه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬لكنّ‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬اجتمعت‭ ‬به‭ ‬حينها‭ ‬وطالبته‭ ‬بالهدوء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬بال‭ ‬بنزيمة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يعبأ‭ ‬المشجعون‭ ‬بهذه‭ ‬المناوشات،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬الأولوية‭ ‬للتركيز‭ ‬والأداء‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬

قال‭ ‬المشجع‭ ‬أمير‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬خذل‭ ‬بنزيمة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭. ‬هو‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يعطي‭ ‬أي‭ ‬انطباع‭ ‬أنه‭ ‬قائد‭. ‬يلعب‭ ‬دون‭ ‬روح‭ ‬وكأنه‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ثان‮»‬‭.‬



