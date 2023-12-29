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سلتيكس يعود من بعيد ويلحق ببيستونز الهزيمة الـ28 تواليا

12/29/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬وصاحب‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بفارق‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز،‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬وحول‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬بفارق‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬128‭-‬122‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬ملحقاً‭ ‬بضيفه‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬توالياً‭.‬

وبعدما‭ ‬بات‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أول‭ ‬فريق‭ ‬يتلقى‭ ‬27‭ ‬هزيمة‭ ‬توالياً‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس،‭ ‬دَوَّنَ‭ ‬بيستونز‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬سلبي‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يرغب‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بمعادلته‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

وبات‭ ‬بيستونز‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بـ28‭ ‬هزيمة‭ ‬توالياً‭ ‬امتداداً‭ ‬بين‭ ‬موسمي‭ ‬2014‭-‬2015‭ ‬و2015‭-‬2016،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬سلتيكس‭ ‬تألقه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بتحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬معززاً‭ ‬صدارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬والترتيب‭ ‬العام‭ ‬بـ24‭ ‬فوزاً‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مباراة‭.‬

وكانت‭ ‬خسارة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬سابقاتها‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬بيستونز،‭ ‬إذ‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بفارق‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬66-45‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬لكن‭ ‬سلتيكس‭ ‬تدارك‭ ‬الموقف‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬حسمه‭ ‬لصالحه‭ ‬35‭-‬16،‭ ‬ليدخل‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬متعادلاً‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬82‭-‬82‭.‬

ولم‭ ‬ينجح‭ ‬سلتيكس‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬عزيمة‭ ‬ضيفه‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭. ‬ثم،‭ ‬وبعدما‭ ‬تقدم‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬قبل‭ ‬قرابة‭ ‬دقيقتين‭ ‬على‭ ‬نهايته‭ ‬بفضل‭ ‬سلة‭ ‬من‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬وثلاثية‭ ‬للاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس،‭ ‬رفض‭ ‬بيستونز‭ ‬الاستسلام‭ ‬وفرض‭ ‬التمديد‭ ‬بفضل‭ ‬الكرواتي‭ ‬بويان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬108‭-‬108‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬مونتي‭ ‬وليامز‭ ‬انحنى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭ ‬14‭-‬20‭ ‬بعدما‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬إيقاف‭ ‬ديريك‭ ‬وايت‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬خلاله‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ23‭.‬

والآن،‭ ‬سيحاول‭ ‬بيستونز‭ ‬ألا‭ ‬يصبح‭ ‬صاحب‭ ‬أطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬إذا‭ ‬خسرها‭ ‬فستضعه‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬شيكاغو‭ ‬كاردينالز‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأطول‭ ‬سلسلة‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشمالية‭ ‬الكبرى‭ (‬29‭ ‬بين‭ ‬1942‭ ‬و1945‭).‬

وبغياب‭ ‬جايلن‭ ‬براون،‭ ‬كان‭ ‬بورزينغيس‭ (‬35‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬متابعات‭) ‬وتايتوم‭ (‬31‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬متابعات‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬ووايت‭ (‬23‭ ‬نقطة‭) ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬والتاسع‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬كايد‭ ‬كانينغهام‭ (‬31‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬متابعات‭ ‬و9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬وجايدن‭ ‬أيفي‭ (‬22‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭) ‬وبوغدانوفيتش‭ (‬17‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بيستونز‭.‬

وفي‭ ‬مينيابوليس،‭ ‬تألق‭ ‬أنتوني‭ ‬إدواردز‭ ‬بتسجيله‭ ‬44‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬20‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬لمينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬عن‭ ‬ضيفه‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬كي‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬الأخير‭ ‬118‭-‬110،‭ ‬محققاً‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭.‬

وعزز‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬فقط‭ ‬لضيفه‭ ‬صدارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬وبقي‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬خلف‭ ‬سلتيكس‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬فاز‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬142‭-‬105‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬مثالية‭ ‬لنجمه‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬تسديدته‭ ‬الـ11‭ ‬منهياً‭ ‬اللقاء‭ ‬بـ26‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وفاز‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬على‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬133‭-‬112،‭ ‬وسان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬على‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬118-105،‭ ‬وميامي‭ ‬هيت‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬114‭-‬102،‭ ‬ونيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬على‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬112‭-‬105،‭ ‬وإنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬على‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬120-104‭.‬

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