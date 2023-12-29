بظروف غامضة.. وفاة عروسين بعد ساعات من زفافهما بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توفي زوجان صباح امس الجمعة في ظروف غامضة، وذلك بعد ساعات من زفافهما بقرية الرحمانية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا في مصر.
وفي تفاصيل الخبر كانت الشرطة المصرية تلقت إخطارًا بالعثور على جثتي أشرف حزين وزوجته داخل مسكنهما بعد ساعات من زواجهما.
وأفادت التحريات بأن أهالي العروسين ذهبوا لمنزلهما في الصباح، وطرقوا باب المنزل، فلم يلقوا استجابة، ودخلوا ليعثروا على جثتي العروسين في ظروف غامضة.
وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
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