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بظروف غامضة.. وفاة عروسين بعد ساعات من زفافهما بمصر

12/29/2023 7:17:23 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توفي زوجان صباح امس الجمعة في ظروف غامضة، وذلك بعد ساعات من زفافهما بقرية الرحمانية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا في مصر.

وفي تفاصيل الخبر كانت الشرطة المصرية تلقت إخطارًا بالعثور على جثتي أشرف حزين وزوجته داخل مسكنهما بعد ساعات من زواجهما.

وأفادت التحريات بأن أهالي العروسين ذهبوا لمنزلهما في الصباح، وطرقوا باب المنزل، فلم يلقوا استجابة، ودخلوا ليعثروا على جثتي العروسين في ظروف غامضة.

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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