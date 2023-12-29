مؤسسة ابتكار فلسطين تبني التغيير المستدام في المجتمع

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN/في سنة 2019، رأى مجموعة من الشباب في منطقة بيت لحم الحاجة إلى تغيير فعّال ومستدام في المجتمع الفلسطيني، خاصةً في جنوب الضفة الغربية. بهذه الرؤية، نشأت مؤسسة ابتكار فلسطين، والتي تعمل جاهدة منذ ذلك الحين على وضع أسس للتمكين وتعزيز التغيير الإيجابي خصوصا بين قطاعات النساء والشباب.

و يعتبر "التمكين" عاموداً أساسياً في برامج المؤسسة، حيث تسعى لتمكين الأطفال، والشباب، والسيدات في مجتمعاتهم، ليصبحوا قادرين على خلق تأثير إيجابي في حياتهم وحياة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تركز مبادرات ابتكار على التعليم النوعي وتعزيز ريادة الأعمال، وهي أمور يعتبرها الشباب مفتاحًا لتحقيق التغيير.

تقول سليمة الجراشي مديرة مؤسسة ابتكار الفلسطينية في حديثها مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN

ضمن تقارير قريب وهو مشروع اعلامي اقليمي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI وتدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية AFD في اربع دول عربية هي فلسطين ولبنان والاردن والعراق تقول الجراشي ان

مؤسسة ابتكار تتعامل

أيضًا مع قضايا المناصرة، حيث تسعى لنشر المعرفة والوعي بشكل دوري. تسعى المؤسسة لتحقيق تغيير فعّال ومستدام من خلال مواصلة نشاطاتها وتكثيفها للفئات التي تعمل معها، لتصبح هذه الفئات وكل فرد في المجتمع وكيلاً للتغيير.

وتوضح الجراشي ان من بين البرامج المهمة التي تقدمها ابتكار، يأتي برنامج "SHE LIDES" الذي يستهدف النساء اللاجئات في مخيمات جنوب الضفة الغربية، بهدف تحقيق تغيير مستدام في حياتهن. تسعى المؤسسة إلى تحفيز هذه الفئة وتمكينها لتكون صانعة التغيير في حياتها وفي المجتمع الأوسع.

وفي اطار ردود فعلهم على تجربتهم مع مؤسسة ابتكار يقول سفيان زاهدة وهو احد المستفيدين من برامج ابتكار باعتباره طالب في طريقه من الجامعة لمجتمع العمل ان برامج ابتكار مستوحاة من اسمها كمؤسسة مبدعة تساهم بفتح الافاق امام الشباب.

ويوضح زاهدة ان تجربته مع ابتكار هي تجربة جميلة ومميزة فيها خبرة وتبادل خبرة واكتسابها،



وفال انهم يعتمدون في تجاربهم مع المؤسسة على ابتكار الاشياء والامور التي يفتقدونها في انفسهم ويعملون على تطوريها ونطورها، الى جانب ان هناك اشياء موجودة فيهم ولكنهم يريدون من تطويرها..

واضاف ان مؤسسة ابتكار لامست الواقع الذي نعيشه من ناحية ريادة اعمال وامور مختلفة وعدة مجالات، كما سلطت الضوء وعملت بتركيز دائم على الشباب المقبلة لسوق العمل وللحياة.

من جهتها تقول الشابة شيماء جمعة انها تشارك في الكثير من الاعمال التطوعية في مؤسسة ابتكار وغيرها مشيرة ان المميز في مشاركتها مع ابتكار مفيدة على الجانب الريادي،



واضافت ان الشباب والفتيات والنساء يستفيدون من تجربتهم مع ابتكار هو كيفية قراءة المستقبل والسعي لوضع حلول للمشاكل او فتح مشاريع وتفكير واوضحت انها استفادت بشكل شخصي وايضاً عملي على مستوى الادارة والمشاريع مثلما قلت.

وعودة لحديث مؤسسة ابتكار تقول الجراشي ان مؤسسة ابتكار تواجه تحديات منها التمويل، حيث تسعى إلى تأمين تمويل كافٍ لتلبية احتياجات جميع الفئات المستهدفة.



واشارت الجراشي ان التحدي الثاني يتعلق بالظروف السياسية الصعبة في المجتمع الفلسطيني، مما يفرض تحديات إضافية على حرية التنقل والوصول إلى المستفي .

و تختم الجراشي حديثها ان تفاني ابتكار في مواجهة هذه التحديات يساهم بتحقيق التغيير المستدام في المجتمع الفلسطيني.