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العدل الدولية: طلب جنوب إفريقي لمقاضاة إسرائيل بجرائم إبادة في غزة

12/29/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة، اليوم الجمعة.


وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان، عبر منصة إكس.

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