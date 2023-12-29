مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية يواصل اعماله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصل مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات الحكومية والمتطلبات المجتمعية اعماله اليوم الجمعة بعقد مجموعة جلسات نقاشية.
ويأتي المؤتمر الذي تختتم اعماله يوم غد السبت بتنظم من لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان وبالشراكة مع العديد من الجامعات الأردنية ومؤسسات مجتمعية.
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