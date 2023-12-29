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مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية يواصل اعماله

12/29/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصل مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات الحكومية والمتطلبات المجتمعية اعماله اليوم الجمعة بعقد مجموعة جلسات نقاشية.

ويأتي المؤتمر الذي تختتم اعماله يوم غد السبت بتنظم من لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان وبالشراكة مع العديد من الجامعات الأردنية ومؤسسات مجتمعية.

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