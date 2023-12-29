روسيا: نتابع الوضع المتوتر في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم، إن بلاده تتابع الوضع "المتوتر للغاية" في الضفة الغربية، على خلفية الأزمة في غزة.
وقال نيبينزيا امام مجلس الامن إن استمرار العمليات التي تقوم بها قوات الأحتلال الإسرائيلية والمستوطنون العنيفون "لا تهدد فقط بكارثة إنسانية واسعة النطاق، بل أيضًا بنشر الأزمة إلى بقية المنطقة".
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