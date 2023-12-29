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روسيا: نتابع الوضع المتوتر في الضفة الغربية المحتلة

12/29/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم، إن بلاده تتابع الوضع "المتوتر للغاية" في الضفة الغربية، على خلفية الأزمة في غزة.


وقال نيبينزيا امام مجلس الامن إن استمرار العمليات التي تقوم بها قوات الأحتلال الإسرائيلية والمستوطنون العنيفون "لا تهدد فقط بكارثة إنسانية واسعة النطاق، بل أيضًا بنشر الأزمة إلى بقية المنطقة".

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