اللواء الدويري يُحذر مجدداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر اللواء فايز الدويري ، الجمعة ، من حسابات وهمية على موقع تويتر ( X ) تحمل اسمه.
وقال الدويري في تغريدة له : "الاعزاء المتابعين حسابي موثق ويحمل الشارة الزرقاء يرجى العلم لانه لا يزال العديد من الحسابات المزورة تحمل اسمي " .
وكان الدويري حذر في مرات سابقة من هذه الحسابات الوهمية .
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