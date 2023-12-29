فرنسا تطالب بوصول المساعدات الى غزة دون قيود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب السفير الفرنسي والممثل الدائم لدى الامم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين في قطاع غزة مع ضمانات الوصول دون قيود.
وأعرب دي ريفيير في كلمة له امام مجلس الامن اليوم، عن "قلق بلاده العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في غزة مشددا على ضرورة ان تكون "الأولوية للتنفيذ الفوري لوقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN29122023000208011052ID1107669325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.