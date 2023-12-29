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فرنسا تطالب بوصول المساعدات الى غزة دون قيود

12/29/2023 7:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب السفير الفرنسي والممثل الدائم لدى الامم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، اليوم بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين في قطاع غزة مع ضمانات الوصول دون قيود.
وأعرب دي ريفيير في كلمة له امام مجلس الامن اليوم، عن "قلق بلاده العميق" إزاء الأزمة الإنسانية في غزة مشددا على ضرورة ان تكون "الأولوية للتنفيذ الفوري لوقف دائم لإطلاق النار، بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".

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