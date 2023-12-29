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مقتل 10 جنود من مسافة صفر في غزة

12/29/2023 7:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مصدر قيادي في كتائب القسام أنّ مقاتليهم نفذوا مساء الجمعة كمينا شرق حي التفاح شرقي قطاع غزة.
وقال المصدر بحسب منصة تلغرام إن الكمين أسفر عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وقتل 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقطة صفر.

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