مقتل 10 جنود من مسافة صفر في غزة
التاريخ
12/29/2023 7:15:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مصدر قيادي في كتائب القسام أنّ مقاتليهم نفذوا مساء الجمعة كمينا شرق حي التفاح شرقي قطاع غزة.
وقال المصدر بحسب منصة تلغرام إن الكمين أسفر عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وقتل 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقطة صفر.
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