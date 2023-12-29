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الصحة العالمية تعرب عن القلق البالغ من خطر الأمراض المعدية في غزة

12/29/2023 7:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة .
وذلك في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

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