الصحة العالمية تعرب عن القلق البالغ من خطر الأمراض المعدية في غزة

الصحة العالمية تعرب عن القلق البالغ من خطر الأمراض المعدية في غزة
التاريخ
12/29/2023 7:15:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة .
وذلك في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
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