جعفريتش بديلا لغوتيريش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأستدرك‭ ‬وأقول‭ ‬إن‭ ‬تغيير‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بداهة‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬الهندسية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬الميزانية،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬تحاول‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتك‭ ‬ومهاراتك‭ ‬بتغيير‭ ‬طبيعة‭ ‬عملك‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬مؤهلاتك‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬أفكاري‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬لأحد،‭ ‬ولكنني‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬أميل‭ ‬لتغيير‭ ‬عملي،‭ ‬وَجِهة‭ ‬عملي‭ ‬كل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬سعيا‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‭ ‬ماديا‭ ‬ومهنيا‭ ‬ومعنويا،‭ ‬ولكنني‭ ‬أعترف‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬أتى‭ ‬علي‭ ‬بنتائج‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المرات‭ ‬حين‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مريضة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التجسس‭ ‬والنميمة،‭ ‬وأدركتني‭ ‬رحمة‭ ‬من‭ ‬ربي‭ ‬وغادرت‭ ‬تلك‭ ‬البيئة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أصاب‭ ‬بفشل‭ ‬كلوي‭.‬

عموما،‭ ‬فإنني‭ ‬ومنذ‭ ‬دخولي‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬ظللت‭ ‬استكشف‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬أشغلها‭ ‬مريحة‭ ‬ومجزية،‭ ‬وما‭ ‬من‭ ‬وظيفة‭ ‬طرحت‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬ووجدت‭ ‬نفسي‭ ‬مؤهلا‭ ‬للمنافسة‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬وقدمت‭ ‬أوراقي‭ ‬للفوز‭ ‬بها،‭ ‬وفزت‭ ‬بوظائف‭ ‬كثيرة‭ ‬ثم‭ ‬رفضتها‭ ‬لسبب‭ ‬أو‭ ‬لآخر‭.‬

وقد‭ ‬أتيت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنة‭ ‬وأنا‭ ‬أحلم‭ ‬بالثراء‭ ‬والثروة،‭

‬ثم‭ ‬تخليت‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الحلم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رأيت‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أهل‭ ‬الخليج‭ ‬ليسوا‭ ‬أفضل‭ ‬مني‭ ‬حالا،‭ ‬بل‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬أتعس‭ ‬مني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأوضاع‭ ‬المادية،‭ ‬وطالما‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬فشَّلتني‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬تساعدني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬ثريا،‭ ‬بل‭ ‬وارتفعت‭ ‬كلفة‭ ‬المعيشة‭ ‬فيها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بدرجة‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬نلت‭ ‬علاوتي‭ ‬السنوية‭ ‬رفعوا‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬تلك‭ ‬العلاوة،‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ (‬أخلع‭) ‬من‭ ‬وظيفتي‭ ‬الحالية‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بأكملها،‭ ‬ولكنني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬كي‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬أصبو‭ ‬إليها‭.‬

من‭ ‬دون‭ ‬لف‭ ‬أو‭ ‬دوران‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬تضحك؟‭ ‬الله‭ ‬يسامحك‭).. ‬نعم‭ ‬فولاية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أنتونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬ستنتهي‭ ‬قريبا،‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬السباق‭ ‬المكتوم‭ ‬لاختيار‭ ‬خلف‭ ‬له‭ (‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬باق‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬2026‭). ‬وأعتقد‭ ‬أنني‭ ‬أصلح‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب،‭ ‬وأهل‭ ‬له،‭ ‬فعملا‭ ‬بموضة‭ ‬التوريث‭ ‬العربية‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الأسبق‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية،‭ ‬كوفي‭ ‬أنان‭ ‬بلدياتي،‭ ‬لأنه‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬غانا،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬أقاربي‭ ‬بحكم‭ ‬أن‭ ‬العرب‭ ‬عرّبوه‭ ‬فجعلوه‭ (‬عنان‭) ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬كوفي‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الكوفة‭.‬

والأهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬يمشي‭ ‬على‭ ‬العجين‭ ‬الأمريكي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ (‬يلخبطه‭)‬،‭ ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لأن‭ ‬أكون‭ ‬شخشيخة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الأمريكان‭ ‬ومدح‭ ‬جهودهم‭ ‬المقدرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬والعراق‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وأفغانستان‭.

‬وإذا‭ ‬طلبت‭ ‬واشنطن‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان،‭ ‬فإنني‭ ‬سأؤيد‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬والقاهرة‭ ‬لتنظيم‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭.‬

باختصار،‭ ‬أنا‭ ‬مستعد‭ ‬لمساندة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬خير‭ ‬تأمر‭ ‬به‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬لـ‭ (‬محور‭ ‬الخير‭) ‬في‭ ‬واشنطن‭.. ‬المهم‭ ‬عندي‭ ‬هو‭ ‬الراتب‭.. ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يتقاضى‭ ‬راتبا‭ ‬قدره‭ ‬150‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬ولا‭ ‬يدفع‭ ‬فواتير‭ ‬الهاتف‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ويسافر‭ ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬ببلاش‭.. ‬وأعرف‭ ‬أنني‭ ‬لن‭ ‬أبقى‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬لأن‭ ‬ضميري‭ ‬سيستيقظ‭ ‬وألعن‭ ‬أبو‭ ‬خاش‭ ‬أمريكا‭ ‬ويتم‭ ‬طردي‭ ‬شر‭ ‬طردة‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬ولكن‭ (‬بعد‭ ‬إيه‭)‬؟‭

‬أكون‭ ‬قد‭ (‬كَوَّنت‭ ‬نفسي‭) ‬بل‭ ‬أكتب‭ ‬مذكراتي‭ ‬وأبيعها‭ ‬بالملايين‭ ‬و‭ (‬أفتك‭) ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬والسودان‭.‬