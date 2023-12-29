متى نقول ((لا)) للمحترف؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في وقت سابق توجهت بالسؤال إلى الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة وقلت له: متى سنوقف المحترف عن ملاعب الكرة الطائرة؟ فقال لي بالحرف الواحد: هذا يتوقف على رغبة الجمعية العمومية.
ومع شديد الأسف منذ وطئت أقدام المحترف الأجنبي ملاعب الكرة الطائرة حتى هذه اللحظة، لم نجد تقييما للتجربة من زواياها المختلفة لا من اتحاد اللعبة ولا من الأندية المنضوية تحت لوائه. كل تجربة في الدنيا في أي منحى من مناحي الحياة لا بد بعد فترة ما أن تخضع للتقييم والدراسة والبحث في مردودها الإيجابي والسلبي، فإذا كانت الإيجابيات تفوق السلبيات فأهلا وسهلا بالاستمرار، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فلا بد من نهاية للتجربة.
بل صار استقطاب المحترف في الآونة الأخيرة «بالمطالع».. النادي الفلاني تعاقد مع محترف، فنحن لسنا أقل منه، حتى لو أكلنا الدين، وتراكمت مستحقات اللاعبين والمدربين المتأخرة، كل شيء يهون في سبيل أن يكون لدينا محترف.
والتجربة علمتنا ويفترض أنها علمت الأندية أن وجود المحترف في صفوف أي فريق لن يثمر، ولن يؤتي أكله إلا إذا كانت معه عناصر موهوبة وقوية قادرة على أن تسهم معه وتساعده وتمثل أوراقا رابحة، وبغير ذلك لا نقول إلا «راحت فلوسك يا صابر»، والتجارب في هذا الموسم تؤكد ذلك، فالأهلي متصدر الدور السداسي من دوري عيسى بن راشد وصفوفه من القماشة المحلية، ودار كليب وصيف الترتيب ويقدم عروضا قوية وعناصره من محيط القرية، والنجمة لولا محترفه السويدي جاكوب لما عرفنا إلى أين سيذهب، ورأينا المحرق فاز في مباراته الأخيرة على النصر وكان محترفه الحاضر الغائب، وما الذي سيضيفه محترف النصر القادم إذا كان هذا حال الفريق؟
حان الوقت للأندية أن تفكر بواقعية، وخاصة أنه بات شغلها الشاغل الشكوى من ضعف الميزانية وتآكل خزانة الأندية، ويبقى السؤال: ما الذي سيجري للمسابقة المحلية والأندية إن خاضوا المنافسات بوجوه محلية وتركوا الميدان لحميدان؟ نعتقد أنهم سيوفرون القرش الأبيض لليوم الأسود، إضافة إلى الاستفادة من العناصر المحلية حتى لا يأكلها الدود وهي على مقاعد البدلاء.
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