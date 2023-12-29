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متى نقول ((لا)) للمحترف؟

12/29/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬توجهت‭ ‬بالسؤال‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وقلت‭ ‬له‭: ‬متى‭ ‬سنوقف‭ ‬المحترف‭ ‬عن‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة؟‭ ‬فقال‭ ‬لي‭ ‬بالحرف‭ ‬الواحد‭: ‬هذا‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭.‬

ومع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬منذ‭ ‬وطئت‭ ‬أقدام‭ ‬المحترف‭ ‬الأجنبي‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬تقييما‭ ‬للتجربة‭ ‬من‭ ‬زواياها‭ ‬المختلفة‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬لوائه‭. ‬كل‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬الدنيا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منحى‭ ‬من‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬للتقييم‭ ‬والدراسة‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬مردودها‭ ‬الإيجابي‭ ‬والسلبي،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬الإيجابيات‭ ‬تفوق‭ ‬السلبيات‭ ‬فأهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬بالاستمرار،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬للتجربة‭.‬

بل‭ ‬صار‭ ‬استقطاب‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬بالمطالع‮»‬‭.. ‬النادي‭ ‬الفلاني‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترف،‭ ‬فنحن‭ ‬لسنا‭ ‬أقل‭ ‬منه،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أكلنا‭ ‬الدين،‭ ‬وتراكمت‭ ‬مستحقات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬المتأخرة،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يهون‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬محترف‭.‬

والتجربة‭ ‬علمتنا‭ ‬ويفترض‭ ‬أنها‭ ‬علمت‭ ‬الأندية‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬لن‭ ‬يثمر،‭ ‬ولن‭ ‬يؤتي‭ ‬أكله‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬معه‭ ‬عناصر‭ ‬موهوبة‭ ‬وقوية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬معه‭ ‬وتساعده‭ ‬وتمثل‭ ‬أوراقا‭ ‬رابحة،‭ ‬وبغير‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬نقول‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬راحت‭ ‬فلوسك‭ ‬يا‭ ‬صابر‮»‬،‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك،‭ ‬فالأهلي‭ ‬متصدر‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬وصفوفه‭ ‬من‭ ‬القماشة‭ ‬المحلية،‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬وصيف‭ ‬الترتيب‭ ‬ويقدم‭ ‬عروضا‭ ‬قوية‭ ‬وعناصره‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬القرية،‭ ‬والنجمة‭ ‬لولا‭ ‬محترفه‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬لما‭ ‬عرفنا‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬سيذهب،‭ ‬ورأينا‭ ‬المحرق‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬وكان‭ ‬محترفه‭ ‬الحاضر‭ ‬الغائب،‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬سيضيفه‭ ‬محترف‭ ‬النصر‭ ‬القادم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬حال‭ ‬الفريق؟

حان‭ ‬الوقت‭ ‬للأندية‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬بواقعية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬شغلها‭ ‬الشاغل‭ ‬الشكوى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬الميزانية‭ ‬وتآكل‭ ‬خزانة‭ ‬الأندية،‭ ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭: ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيجري‭ ‬للمسابقة‭ ‬المحلية‭ ‬والأندية‭ ‬إن‭ ‬خاضوا‭ ‬المنافسات‭ ‬بوجوه‭ ‬محلية‭ ‬وتركوا‭ ‬الميدان‭ ‬لحميدان؟‭ ‬نعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬سيوفرون‭ ‬القرش‭ ‬الأبيض‭ ‬لليوم‭ ‬الأسود،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المحلية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يأكلها‭ ‬الدود‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

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