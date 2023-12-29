انتظار القائمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ (‬5‭) ‬التي‭ ‬نتواجد‭ ‬فيها‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬إطلاقا؛‭ ‬ففي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهلنا‭ ‬أولا‭ ‬أو‭ ‬ثانيا‭ ‬سيكون‭ ‬أحلاهما‭ (‬مرّا‭)‬،‭ ‬لأن‭ ‬الطرف‭ ‬المقابل‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلا،‭ ‬ولذا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نثبت‭ ‬قوتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬وتأكيد‭ ‬أننا‭ ‬ذاهبون‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب؛‭ ‬وليس‭ ‬للنزهة‭ ‬فالآخرون‭ ‬ينظرون‭ ‬إلينا‭ ‬بأننا‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬القارة‭.‬





} ‭ ‬و‭(‬الحمد‭ ‬لله‭) ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬الإعلامية‭ ‬على‭ ‬الكابتن‭ (‬بيتزي‭) ‬ليست‭ ‬بقوة‭ ‬منتخبات‭ ‬أخرى‭ ‬منافسة؛‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬لدينا‭ ‬إعلاما‭ (‬عقلانيا‭)‬،‭ ‬لا‭ ‬يحبذ‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬ولا‭ ‬حتّى‭ ‬فرض‭ ‬أسماء‭ ‬بعينها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليلاته،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬أخرى‭ ‬كالسعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والعراق،‭ ‬لأن‭ ‬وسائلها‭ ‬الإعلامية‭ ‬متنوعة؛‭ ‬سواء‭ ‬متلفزة‭ ‬أو‭ ‬مكتوبة‭.‬





} ‭ ‬وقلة‭ ‬الضغط‭ ‬الإعلامي‭ ‬تجعل‭ (‬بيتزي‭) ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬هدوء؛‭ ‬ومن‭ ‬سيختارهم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬سيؤدون‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ضغوط‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬نفسياتهم،‭ ‬وبالذات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المنظورة‭ ‬أو‭ ‬المقروءة‭ ‬ومنها‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬إننا‭ ‬نفخر‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬إعلاميين‭ ‬وفنيين‭ ‬يملكون‭ ‬وعيّا‭ ‬وطنيّا‭ ‬يمكن‭ ‬الاعتداد‭ ‬به؛‭ ‬لانهم‭ ‬يرون‭ ‬في‭ ‬أنفسهم‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭.‬





} ‭ ‬أقول‭ ‬إن‭ ‬الضغوط‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬أقل؛‭ ‬قياسا‭ ‬مثلا‭ ‬للضغوطات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬عبر‭ ‬أقنية‭ ‬فضائية‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬الثلاثين؛‭ ‬ترصد‭ ‬استعدادات‭ ‬منتخبها‭ ‬عبر‭ ‬إعلاميين‭ ‬وفنيين‭ ‬متخصصين‭ ‬ويطرحون‭ ‬رؤاهم‭ ‬بجرأة‭ ‬غير‭ ‬عادية،‭ ‬وربما‭ ‬قللت‭ ‬جلسات‭ ‬التحليل‭ ‬لدوري‭ ‬المحترفين‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬منتخبها‭ ‬لتوجهها‭ ‬أكثر‭ ‬محليّا‭!‬





} ‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬دور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭ ‬لأغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬اليوم‭ ‬وغدا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬حماسة‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬النصف‭ ‬النهائي؛‭ ‬بأي‭ ‬إصابات‭ (‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭) ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬وضعهم‭ ‬المدرب‭ (‬بيتزي‭) ‬ضمن‭ ‬شاكلته‭ ‬التي‭ ‬سيغادر‭ ‬بها‭ ‬لمعسكره‭ ‬وللنهائيات،‭ ‬حتّى‭ ‬لا‭ ‬يتشتت‭ ‬تركيزه،‭ ‬فلا‭ ‬وقت‭ ‬للتغيير‭ ‬والإضافات؛‭ ‬وهو‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬القائمة‭ ‬فهي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬فاكرته‭.‬