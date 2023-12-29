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الاتجار بالأشخاص.. ((الوقاية خير من المكافحة))

12/29/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقول‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬أديسون‮»‬‭ ‬مخترع‭ ‬الكهرباء‭: ((‬وجدت‭ ‬ألف‭ ‬طريقة‭ ‬فاشلة‭ ‬لا‭ ‬تضيء‭ ‬المصباح،‭ ‬ثم‭ ‬وجدت‭ ‬طريقة‭ ‬واحدة‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬المصباح‭)).. ‬فهل‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬ألف‭ ‬طريقة‭ ‬غير‭ ‬ناجحة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدي‭ ‬لبعض‭ ‬ظواهر‭ ‬مجتمعية‭ ‬سلبية،‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭..‬؟‭!‬

ثمة‭ ‬قضية‭ ‬مستمرة،‭ ‬وجريمة‭ ‬متكررة،‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬النوع‭ ‬والأسلوب‭ ‬والشكل،‭ ‬وتحت‭ ‬ذات‭ ‬المسمى،‭ ‬آن‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬حازمة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬تنفيذية‭ ‬وتشريعية،‭ ‬عمالية‭ ‬وحقوقية،‭ ‬للقضاء‭ ‬عليها‭ ‬وبترها‭ ‬وإنهائها،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬استمرارها‭ ‬إعاقة‭ ‬للمسيرة‭ ‬المباركة،‭ ‬وتشويه‭ ‬للصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬لبلادنا‭.‬

كم‭ ‬مرة‭ ‬نقرأ‭ ‬عن‭ ‬خبر‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬ومحاكمة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬معينة‭ ‬ومحددة،‭ ‬يقومون‭ ‬باستغلال‭ ‬وخداع‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬الأجنبيات،‭ ‬وجلبهن‭ ‬للبلاد‭ ‬بحجة‭ ‬العمل،‭ ‬ثم‭ ‬يقعن‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬‮«‬الدعارة‮»‬‭ ‬والاتجار‭ ‬بالأشخاص‭..‬؟‭ ‬كم‭ ‬يكلف‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وميزانية‭ ‬وإشغال‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ولجانها‭..‬؟‭ ‬كم‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬بلادنا‭ ‬وجهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص؟‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تقارير‭ ‬تشيد‭ ‬بجهود‭ ‬المكافحة،‭ ‬ولكن‭ ‬الجميع‭ ‬ينشد‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل،‭ ‬وهو‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬المسألة‭ ‬برمتها،‭ ‬وليس‭ ‬مكافحتها‭ ‬فقط‭..‬؟‭ ‬ثم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬يكثر‭ ‬أفراد‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬المتكررة‭ ‬وآلية‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭..‬؟‭

هي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المترابطة،‭ ‬والمفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬متعاونة،‭ ‬متناسقة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬لأن‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬استمرارا‭ ‬لظاهرة‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭ ‬وغير‭ ‬حضارية،‭ ‬ولربما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬‮«‬الوقاية‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬العلاج‮»‬،‭ ‬أفضل‭ ‬سبيل،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بنهج‭ ‬المكافحة‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬المشكلة‭ ‬والضحايا‭.‬

من‭ ‬واجبنا‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭: ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬ثغرة‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬دخول‭ ‬الضحايا‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬أو‭ ‬غيرها؟‭ ‬معظم‭ ‬القضايا‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬دخلوا‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬إبلاغهم‭ ‬من‭ ‬المحتالين‭ ‬بتوفير‭ ‬فرصة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ما،‭ ‬فمن‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الصلاحية؟‭ ‬ومن‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬وراءهم؟‭ ‬ألا‭ ‬تلاحظون‭ ‬تكرار‭ ‬ذات‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬القضية‭ ‬المتكررة‭ ‬والمستمرة‭..!! ‬فأين‭ ‬الخلل‭..‬؟

وفقا‭ ‬للتعريف‭ ‬الدولي‭ ‬فإن‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‮»‬‭ ‬له‭ ‬أنواع‭ ‬وأشكال‭ ‬عديدة،‭ ‬ولربما‭ ‬الأبرز‭ ‬فيها‭ ‬والظاهر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬هو‭: ‬‮«‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لدينا‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬المضاعفة‭ ‬والوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬والمنظومة‭ ‬القانونية،‭ ‬مثل‭: ‬العمالة‭ ‬المجانية،‭ ‬أو‭ ‬الممارسات‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالرق،‭ ‬أو‭ ‬استعباد‭ ‬الأشخاص‭ ‬بهدف‭ ‬الاستخدام‭ ‬الجسماني‭ ‬ونزع‭ ‬الأعضاء‭. ‬

في‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تحتفل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬نستذكر‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة،‭ ‬ودور‭ ‬فاعل‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ولكن‭ ‬هل‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الجريمة‭..‬؟

من‭ ‬أبجديات‭ ‬النجاح‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬بجانب‭ ‬الإصرار‭ ‬والاجتهاد،‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬الأسلوب‭ ‬والطريقة،‭ ‬فلربما‭ ‬كانت‭ ‬الطرق‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬النجاح‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف،‭ ‬وفي‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.. ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬جدا‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتطويرها‭ ‬لمعالجة‭ ‬القضية‭.. ‬والأهم‭ ‬هو‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مكافحتها‭.. ‬ولنا‭ ‬في‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬أديسون‮»‬‭ ‬خير‭ ‬برهان‭.‬

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