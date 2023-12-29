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((سبايس إكس)) تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أمريكية في مهمة بحثية

12/29/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلق‭ ‬الصاروخ‭ ‬‮«‬فالكون‭ ‬هيفي‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬لنقل‭ ‬المسيّرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬إكس‭-‬37‭ ‬بي‮»‬‭ ‬في‭ ‬مهمّة‭ ‬بحثية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭. ‬وبعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬التأخير،‭ ‬انطلق‭ ‬الصاروخ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬كينيدي‮»‬‭ ‬للفضاء‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬وبُثّت‭ ‬عملية‭ ‬الإطلاق‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬الإلكتروني‭. ‬ولم‭ ‬تتوافر‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيّرة‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬مهمّتها‭ ‬السابعة‭. ‬ولم‭ ‬ينشر‭ ‬البنتاغون‭ ‬سوى‭ ‬معلومات‭ ‬قليلة‭ ‬بشأن‭ ‬المسيّرة‭ ‬الفضائية‭ ‬ومهمّتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬الإطلاق،‭ ‬تستشهد‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬ببساطة‭ ‬بالاسم‭ ‬الرمزي‭ ‬للبنتاجون‭ ‬للمهمّة‭ ‬ USSF -52‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬فالكون‭ ‬هيفي‭ ‬أطلقت‭ ‬مهمة‭ ‬ USSF -52‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬39 A ‭. ‬وأعلن‭ ‬البنتاجون‭ ‬سابقًا‭ ‬أنّ‭ ‬مهمة‭ ‬ X -37 B ‭ ‬السابعة‭ ‬ستتضمّن‭ ‬‮«‬تجارب‭ ‬متعدّدة‭ ‬ومتطوّرة‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬القدرات‭ ‬السريعة‭ ‬التابع‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬فإنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاختبارات‭ ‬تشمل‭ ‬تشغيل‭ ‬طائرات‭ ‬فضائية‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬مدارية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتجريب‭ ‬تقنيات‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬المجال‭ ‬الفضائي‭ ‬ودراسة‭ ‬تأثيرات‭ ‬الإشعاع‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‮»‬‭.‬

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