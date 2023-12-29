((سبايس إكس)) تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أمريكية في مهمة بحثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلق الصاروخ «فالكون هيفي» التابع لشركة «سبايس إكس»، يوم الخميس، لنقل المسيّرة الأمريكية «إكس-37 بي» في مهمّة بحثية، بحسب ما أعلنت الشركة الأمريكية التي أسسها إيلون ماسك. وبعد أسابيع من التأخير، انطلق الصاروخ من مركز «كينيدي» للفضاء في فلوريدا، وبُثّت عملية الإطلاق مباشرة على موقع «سبايس إكس» الإلكتروني. ولم تتوافر معلومات عن وجهة الطائرة المسيّرة الفضائية في مهمّتها السابعة. ولم ينشر البنتاغون سوى معلومات قليلة بشأن المسيّرة الفضائية ومهمّتها الجديدة، التي كان من المقرّر أن تبدأ في السابع من ديسمبر.
وفي بيان الإطلاق، تستشهد «سبايس إكس» ببساطة بالاسم الرمزي للبنتاجون للمهمّة USSF -52.
وقالت «سبايس إكس» إنّ «فالكون هيفي أطلقت مهمة USSF -52 إلى المدار من منصة الإطلاق 39 A . وأعلن البنتاجون سابقًا أنّ مهمة X -37 B السابعة ستتضمّن «تجارب متعدّدة ومتطوّرة».
ووفق البيان الذي نشره مكتب القدرات السريعة التابع للقوات الجوية الأمريكية الشهر الماضي، فإنّ «هذه الاختبارات تشمل تشغيل طائرات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام في أنظمة مدارية جديدة، وتجريب تقنيات مستقبلية في معرفة المجال الفضائي ودراسة تأثيرات الإشعاع على المواد التي تقدّمها وكالة ناسا».
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