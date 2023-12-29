((سبايس إكس)) تطلق مسيّرة فضائية عسكرية أمريكية في مهمة بحثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بيان‭ ‬الإطلاق،‭ ‬تستشهد‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬ببساطة‭ ‬بالاسم‭ ‬الرمزي‭ ‬للبنتاجون‭ ‬للمهمّة‭ ‬ USSF -52‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬فالكون‭ ‬هيفي‭ ‬أطلقت‭ ‬مهمة‭ ‬ USSF -52‭ ‬إلى‭ ‬المدار‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬الإطلاق‭ ‬39 A ‭. ‬وأعلن‭ ‬البنتاجون‭ ‬سابقًا‭ ‬أنّ‭ ‬مهمة‭ ‬ X -37 B ‭ ‬السابعة‭ ‬ستتضمّن‭ ‬‮«‬تجارب‭ ‬متعدّدة‭ ‬ومتطوّرة‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬القدرات‭ ‬السريعة‭ ‬التابع‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬فإنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاختبارات‭ ‬تشمل‭ ‬تشغيل‭ ‬طائرات‭ ‬فضائية‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬مدارية‭ ‬جديدة،‭ ‬وتجريب‭ ‬تقنيات‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬المجال‭ ‬الفضائي‭ ‬ودراسة‭ ‬تأثيرات‭ ‬الإشعاع‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‮»‬‭.‬