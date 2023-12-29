إعصار ((غيريت)) يضرب أنحاء بريطانيا وينشر الخوف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬شمال‭ ‬يوركشاير‭ ‬‮«‬انتشلت‭ ‬خدمة‭ ‬الإطفاء‭ ‬السيارة‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬وللأسف،‭ ‬توفي‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬بداخلها‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬أن‭ ‬رجلا‭ ‬آخر‭ ‬حاول‭ ‬مساعدتهم‭ ‬تم‭ ‬انتشاله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬بأذى،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬‮«‬تجعل‭ ‬القيادة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‮»‬‭.‬

تعرضت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وشمال‭ ‬إنجلترا،‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬لأضرار‭ ‬بالغة‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬غيريت‭ ‬التي‭ ‬جلبت‭ ‬أمطارا‭ ‬غزيرة‭ ‬وثلوجا‭. ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬رياح‭ ‬تصل‭ ‬سرعتها‭ ‬إلى‭ ‬136‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬أبردينشاير‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬عاصفة‭ ‬رعدية‭ ‬شديدة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مانشستر‭ ‬الكبرى‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬سمات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬إعصار‮»‬‭. ‬وانقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعطلت‭ ‬حركة‭ ‬القطارات‭ ‬والطائرات‭.‬