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القضاء المصري يصدر حكما بالغرامة ضد الفنان محمد رمضان

12/29/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬بتغريم‭ ‬الفنان
محمد‭ ‬رمضان‮
‬500‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المقامة‭ ‬من‭ ‬الإعلامي‮
‬عمرو‭ ‬أديب
بتهمة‭ ‬السب‭ ‬والقذف‭. ‬واتهم‭ ‬الإعلامي‮
‬عمرو‭ ‬أديب
الفنان
محمد‭ ‬رمضان
بسبه‭ ‬وقذفه‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناسبات‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وكان‭ ‬أديب‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬بتغريم‭ ‬رمضان‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬بقضية‭ ‬أخرى‭ ‬نظرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬اعتذار‭ ‬الفنان
محمد‭ ‬رمضان
له‭ ‬رسميا‭. ‬

ونشر‭ ‬أديب‭ ‬البوست‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬خلاله‭ ‬تفاصيل‭ ‬اعتذار‭ ‬الفنان
محمد‭ ‬رمضان
بعد‭ ‬عدة‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭ ‬طوال‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬وعلق‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬اليوم‭ ‬الفنان‮
‬محمد‭ ‬رمضان
وأبدى‭ ‬اعتذاره‭ ‬لي‭ ‬عما‭ ‬بدر‭ ‬منه‭ ‬تجاهي‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬وقد‭ ‬قبلت‭ ‬الاعتذار‭ ‬وعفا‭ ‬الله‭ ‬عما‭ ‬سلف،‭ ‬شكرا‭ ‬لوساطة‭ ‬معالي‭ ‬المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬دائما‭ ‬تسعى‭ ‬للخير‭ ‬والمحبة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الإعلامي‮
‬عمرو‭ ‬أديب
مقاضاة‭ ‬الفنان
محمد‭ ‬رمضان
بتهمة‭ ‬السب‭ ‬والقذف‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تغريم‭ ‬رمضان‭ ‬بحكم‭ ‬نهائي‭ ‬بـ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬وإلزامه‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التعويض‭ ‬المدني‭. ‬

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