القضاء المصري يصدر حكما بالغرامة ضد الفنان محمد رمضان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قضت محكمة مصرية بتغريم الفنان
محمد رمضان
500 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الإعلامي
عمرو أديب
بتهمة السب والقذف. واتهم الإعلامي
عمرو أديب
الفنان
محمد رمضان
بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. وكان أديب قد حصل على حكم سابق بتغريم رمضان 300 ألف جنيه بقضية أخرى نظرتها المحكمة الاقتصادية، قبل أن يعلن اعتذار الفنان
محمد رمضان
له رسميا.
ونشر أديب البوست الذي كشف خلاله تفاصيل اعتذار الفنان
محمد رمضان
بعد عدة خلافات بينهما طوال الشهور الماضية وعلق قائلا: «اتصل بي اليوم الفنان
محمد رمضان
وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي الشهور الماضية وقد قبلت الاعتذار وعفا الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة».
وأعلن الإعلامي
عمرو أديب
مقاضاة الفنان
محمد رمضان
بتهمة السب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن تغريم رمضان بحكم نهائي بـ 300 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني.
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