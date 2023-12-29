القضاء المصري يصدر حكما بالغرامة ضد الفنان محمد رمضان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشر‭ ‬أديب‭ ‬البوست‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬خلاله‭ ‬تفاصيل‭ ‬اعتذار‭ ‬الفنان

محمد‭ ‬رمضان

بعد‭ ‬عدة‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭ ‬طوال‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬وعلق‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬اليوم‭ ‬الفنان‮

‬محمد‭ ‬رمضان

وأبدى‭ ‬اعتذاره‭ ‬لي‭ ‬عما‭ ‬بدر‭ ‬منه‭ ‬تجاهي‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬وقد‭ ‬قبلت‭ ‬الاعتذار‭ ‬وعفا‭ ‬الله‭ ‬عما‭ ‬سلف،‭ ‬شكرا‭ ‬لوساطة‭ ‬معالي‭ ‬المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬دائما‭ ‬تسعى‭ ‬للخير‭ ‬والمحبة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الإعلامي‮

‬عمرو‭ ‬أديب

مقاضاة‭ ‬الفنان

محمد‭ ‬رمضان

بتهمة‭ ‬السب‭ ‬والقذف‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تغريم‭ ‬رمضان‭ ‬بحكم‭ ‬نهائي‭ ‬بـ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬وإلزامه‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التعويض‭ ‬المدني‭. ‬