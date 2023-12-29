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((ميكي ماوس)) قد يصبح محور نزاعات قانونية أول العام

12/29/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدخل‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بميكي‭ ‬ماوس‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المجال‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الإطلالة‭ ‬الأولى‭ ‬للفأر‭ ‬الشهير‭ ‬على‭ ‬الشاشات،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬استخدام‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬إعادات‭ ‬لأعمال‭ ‬سابقة‭ ‬أو‭ ‬اقتباسات‭ ‬جديدة‭ ‬ومنتجات‭ ‬مشتقة،‭ ‬لكنه‭ ‬ينذر‭ ‬أيضاً‭ ‬بمعارك‭ ‬قضائية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ديزني‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ابتكرتها‭. ‬

ففي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬ينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬لفيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬القصير‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬‮«‬ستيمبوت‭ ‬ويلي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعرّف‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الجمهور‭ ‬عام‭ ‬1928‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفأر‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬رمزاً‭ ‬لثقافة‭ ‬البوب‭ ‬العالمية‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬بعد‭ ‬95‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الأصلي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬استحقاق‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المخرجين‭ ‬والمعجبين‭ ‬والمحامين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬وطبعاً‭ ‬مسؤولي‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ديزني‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬نجحوا‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬تمديد‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬الحقوق‭.‬

ولاحظت‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الملكية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ديوك‭ ‬جنيفر‭ ‬جنكينز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لهذه‭ ‬اللحظة‭ ‬دلالات‭ ‬رمزية‭ ‬عميقة‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬ترقباً‭ ‬شديداً‮»‬‭ ‬لها‭. ‬

وبات‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬أيّ‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬ينسخ‭ ‬أو‭ ‬ينشر‭ ‬أو‭ ‬يقتبس‭ ‬فيلمَي‭ ‬‮«‬ستيمبوت‭ ‬ويلي‮»‬‭ ‬و«بلاين‭ ‬كرايزي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬قصير‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1928،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الصيغ‭ ‬الأولى‭ ‬للشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬فيهما،‭ ‬منها‭ ‬ميكي‭ ‬وشريكة‭ ‬حياته‭ ‬ميني‭. ‬

ويستطيع‭ ‬فنانون‭ ‬تالياً،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬نسخة‭ ‬للتوعية‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‮»‬‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ستيمبوت‭ ‬ويلي‮»‬،‭ ‬تنحرف‭ ‬فيها‭ ‬الباخرة‭ ‬على‭ ‬قاع‭ ‬نهر‭ ‬جاف،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬نسخة‭ ‬نسوية‭ ‬تتولى‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬ميني‭ ‬زمام‭ ‬القيادة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬جنيفر‭ ‬جنكينز‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬استُخدِمَت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬شخصيتا‭ ‬شيرلوك‭ ‬هولمز‭ ‬والدب‭ ‬‮«‬ويني‭ ‬ذا‭ ‬بوه‮»‬‭ ‬اللتان‭ ‬انتهى‭ ‬العمل‭ ‬أخيراً‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬الخاصة‭ ‬بهما‭.‬

ولكن‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬حذرين‭ ‬في‭ ‬خطواتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

فشركة‭ ‬‮«‬ديزني‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬حماية‭ ‬حقوقها‭ ‬المتعلقة‭ ‬‮«‬بالنسخ‭ ‬الأحدث‭ ‬لميكي‭ ‬والأعمال‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬محمية‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‮»‬‭.‬

فالنسخ‭ ‬اللاحقة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات،‭ ‬منها‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬‮«‬فانتازيا‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1940،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خارج‭ ‬الملكية‭ ‬العامة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬نسخها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬‮«‬ديزني‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لويولا‭ ‬جاستن‭ ‬هيوز‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬هذا‭ ‬الحيوان‭ ‬الصغير‭ ‬المخيف‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‮»‬‭.‬

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