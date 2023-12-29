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فرنسا.. إضراب موظفي موقع سياحي شهير يتيح للزوار دخوله مجاناً

12/29/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬دخول‭ ‬الزوار‭ ‬دير‭ ‬مون‭ ‬سان‭ ‬ميشال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مقابل‭ ‬الجمعة‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بسبب‭ ‬إضراب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬السياحي‭ ‬الشهير‭.‬

ويُعد‭ ‬دير‭ ‬مون‭ ‬سان‭ ‬ميشال‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬الأثرية‭ ‬الأكثر‭ ‬استقطاباً‭ ‬للسياح‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬زواره‭ ‬مليوناً‭ ‬ونصف‭ ‬المليون‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬وبمعدّل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬يومياً‭.‬

أما‭ ‬عدد‭ ‬زوار‭ ‬الموقع‭ ‬ككل،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جزيرة‭ ‬صخرية‭ ‬صغيرة‭ ‬يقع‭ ‬الدير‭ ‬على‭ ‬قمّتها،‭ ‬فوصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬زائر‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

ولاحظ‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬نقابة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المعلَم‭ ‬التاريخي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بدخول‭ ‬الدير‭ ‬مجانا‭. ‬إنها‭ ‬مفاجأة‭ ‬اليوم‭ ‬الجميلة‮»‬‭.

وبدأ‭ ‬الإضراب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬وتحسين‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬الستين‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬مون‭ ‬سان‭ ‬ميشال‭ ‬العامة‭.‬

ولم‭ ‬يحل‭ ‬الإضراب‭ ‬دون‭ ‬فتح‭ ‬الدير‭ ‬أبوابه،‭ ‬إذ‭ ‬استعانت‭ ‬الإدارة‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬والعاملين‭ ‬الموقتين‭ ‬والموظفين‭ ‬غير‭ ‬المضربين‭ ‬لتأمين‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الزوار‭.‬

لكنّ‭ ‬الدخول‭ ‬أصبح‭ ‬مجانيا‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفات‭ ‬صناديق‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬فيه‭. ‬

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