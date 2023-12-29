محفوظات بريطانية تظهر دور رخاميات بارثينون في فوز لندن باستضافة الألعاب الأولمبية عام 2012

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكُشفت‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬التوترات‭ ‬قائمة‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬واليونان‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الرخاميات‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬أثينا‭ ‬باستعادتها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وألغى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬اليوناني‭ ‬كيرياكوس‭ ‬ميتسوتاكيس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يزور‭ ‬لندن‭ ‬متهما‭ ‬إياه‭ ‬بالإخلال‭ ‬بالتزامه‭ ‬عدم‭ ‬إثارة‭ ‬الموضوع‭ ‬علنا‭ ‬خلال‭ ‬رحلته‭. ‬

وتؤكّد‭ ‬لندن‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬حصلت‭ ‬عليها‭ (‬المنحوتات‭) ‬بشكل‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1802،‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬اليونان‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬نُهبت‮»‬‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬البلاد‭ ‬تحت‭ ‬الحكم‭ ‬العثماني‭.‬

وتظهر‭ ‬محفوظات‭ ‬رسمية‭ ‬بريطانية‭ ‬رفعت‭ ‬عنها‭ ‬السرية،‭ ‬خصوصا‭ ‬مراسلات‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬عامَي‭ ‬2002‭ ‬و2003،‭ ‬أن‭ ‬الحكومتَين‭ ‬اقتربتا‭ ‬وقتها‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭.‬

واقترحت‭ ‬اليونان‭ ‬إعادة‭ ‬الرخاميات‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قرض‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬لعرضها‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬جديد‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬أكروبوليس‭ ‬في‭ ‬أثينا‭ ‬كان‭ ‬افتتاحه‭ ‬متزامنا‭ ‬مع‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬لعام‭ ‬2004‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليونانية‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬كانت‭ ‬حكومة‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬العمالية‭ ‬تحشد‭ ‬قواها‭ ‬لدعم‭ ‬طلب‭ ‬لندن‭ ‬لاستضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كتبت‭ ‬المستشارة‭ ‬الثقافية‭ ‬لتوني‭ ‬بلير‭ ‬سارة‭ ‬هانتر‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وقتها‭ ‬أن‭ ‬الرخاميات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬ورقة‭ ‬مساومة‭ ‬فعالة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬تصويت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭. ‬

واقترحت‭ ‬أن‭ ‬تشجّع‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬علنا‭ ‬وسرا‮»‬‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬ترتيب‭ ‬لذلك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬12‭ ‬شهرا‮»‬‭.‬

في‭ ‬مذكرتها،‭ ‬وافقت‭ ‬المستشارة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬أثينا‭ ‬ونددت‭ ‬بـ«تعنّت‮»‬‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭.‬

بدوره،‭ ‬علّق‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬مقتنعا‭ ‬بالفكرة‭ ‬على‭ ‬المذكرة‭ ‬بكلمة‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭ ‬مكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬اليد‭ ‬مقترحا‭ ‬إسناد‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬هذا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬ديفيد‭ ‬أوين‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭.‬

لكن‭ ‬المبادرة‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2003،‭ ‬أن‭ ‬مسؤوليه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تصوّر‭ ‬أي‭ ‬ظروف‭ ‬يمكنهم‭ ‬بموجبها‭ ‬الاستجابة‭ ‬لطلب‭ ‬الحكومة‭ ‬اليونانية‮»‬‭.‬