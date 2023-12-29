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نادال يشعر بـ ((حالة جيدة))

12/29/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بريزبين‭ (‬أستراليا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بحالة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.‬

وغاب‭ ‬الماتادور‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬وخضع‭ ‬بعدها‭ ‬لعمليتين‭ ‬جراحيتين‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬أبعدتاه‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

ويسود‭ ‬ترقب‭ ‬كبير‭ ‬لعودته‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأحد‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يستهل‭ ‬موسمه‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

وقال‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬ترويجي‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭. ‬لن‭ ‬أشتكي،‭ ‬أشعر‭ ‬بتحسن‭ ‬كبير‭ ‬عما‭ ‬كنت‭ ‬أتمناه‭ ‬قبل‭ ‬شهر،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬رأيي،‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬دورة‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتوج‭ ‬بـ22‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬الكثير‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يتمنى‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الملعب،‭ ‬و‭(‬الشعور‭) ‬بأنني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬مستحيل،‭ ‬ولكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬مجرد‭ ‬وجودي‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬انتصار‮»‬

وأمضى‭ ‬نادال‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬أكاديميته‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬استعدادا‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و28‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬وظروف‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬سيواجهها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬مستوى‭ ‬تدريبه‭ ‬كان‭ ‬محدودا‭. ‬وأوضح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬وكأنني‭ ‬كنت‭ ‬أتدرب‭ ‬بكثافة‭ ‬عالية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭. ‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬أتدرب‭ ‬بكثافة‭ ‬جيدة‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وسمح‭ ‬غياب‭ ‬نادال،‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2022،‭ ‬المجال‭ ‬لمنافسه‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بالانفراد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬لقبا‭ ‬بعدما‭ ‬ظفر‭ ‬بثلاثة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ (‬أستراليا‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭).‬

وأعلن‭ ‬الإسباني‭ ‬أيضًا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدي‭ ‬أهداف‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أرى‭ ‬نفسي‭ ‬ألعب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬جدًا‮»‬‭.‬

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