موشوفا تنسحب من ((أستراليا المفتوحة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدمت‭ ‬موشوفا‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬جداً‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شيانتيك،‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً،‭ ‬ثم‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تعرضت‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬المعصم‭ ‬الأيمن‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬لكنها‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬لتشارك‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكاري‭ ‬بدلاً‭ ‬منها‭.‬

وقالت‭ ‬موشوفا‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬الصعود‭ ‬لقبل‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أفضل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬جديد،‭ ‬لكن‭ ‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬فإن‭ ‬الألم‭ ‬في‭ ‬المعصم‭ ‬الأيمن‭ ‬عاد،‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الاستعدادات‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬موشوفا‭: ‬‮«‬لهذا،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬تأجيل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬والانتظار‭ ‬حتى‭ ‬التعافي‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مخيب‭ ‬للآمال‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬التحلي‭ ‬بالإيجابية‭ ‬والتعافي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬والاستعداد‭ ‬لبقية‭ ‬العام‮»‬‭. ‬وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬‮«‬ملبورن‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬و28‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬



