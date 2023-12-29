موشوفا تنسحب من ((أستراليا المفتوحة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت التشيكية كارولينا موشوفا، المصنفة الثامنة عالمياً، إنها انسحبت من بطولة «أستراليا المفتوحة» للتنس، التي ستقام في يناير المقبل؛ بسبب إصابة قديمة في المعصم تسببت أيضاً في غيابها عن البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في أكتوبر الماضي.
وقدمت موشوفا (27 عاماً) أداءً جيداً جداً خلال العام الحالي، ووصلت إلى نهائي «فرنسا المفتوحة»، لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شيانتيك، المصنفة الأولى عالمياً، ثم وصلت إلى قبل نهائي «أمريكا المفتوحة» في سبتمبر، حيث تعرضت للإصابة في المعصم الأيمن. وكان من المفترض أن تشارك في البطولة الختامية للسيدات في كانكون لأول مرة، لكنها انسحبت من البطولة لتشارك اليونانية ماريا ساكاري بدلاً منها.
وقالت موشوفا التي سبق لها الصعود لقبل نهائي «أستراليا المفتوحة» عبر «إنستجرام» الليلة الماضية: «لا أفضل الحديث عن مثل هذه الأمور، وخصوصاً في بداية موسم جديد، لكن لسوء الحظ فإن الألم في المعصم الأيمن عاد، وأنا في خضم الاستعدادات».
وأضافت موشوفا: «لهذا، لا بدّ لي من تأجيل بداية الموسم والانتظار حتى التعافي. هذا أمر مخيب للآمال لكن لا بدّ لي من التحلي بالإيجابية والتعافي من الإصابة والاستعداد لبقية العام». وستقام بطولة أستراليا المفتوحة في ملاعب «ملبورن بارك» خلال الفترة ما بين 14 و28 يناير المقبل.
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