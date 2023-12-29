سرقة قصر غريليش خلال مباراة سيتي وإيفرتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانطلق‭ ‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬فاستجابت‭ ‬الشرطة‭ ‬بطائرة‭ ‬مروحية‭ ‬وكلاب‭ ‬بوليسية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬القصر،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يجدوا‭ ‬أي‭ ‬مشتبه‭ ‬فيه‭. ‬وأفيد‭ ‬بأن‭ ‬اللصوص‭ ‬سرقوا‭ ‬مجوهرات‭ ‬وساعات‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬1.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬غريليش‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬بما‭ ‬حصل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬إيفرتون‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬تشيشر‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬50‭ ‬مساءً‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬الشرطة‭ ‬بسبب‭ ‬بلاغات‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬سطو‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أبلغ‭ ‬المتصل‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬قد‭ ‬سُرق‭. ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة،‭ ‬بمؤازرة‭ ‬من‭ ‬الكلاب‭ ‬البوليسية‭ ‬و‭(‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭ ‬أس‭) (‬الخدمة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الوطنية‭)‬،‭ ‬وأجريت‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬المحلة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬للمشتبه‭ ‬فيهم‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اعتقال‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬والتحقيقات‭ ‬جارية‮»‬‭.‬