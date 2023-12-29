جديد ((العيد))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفجَّر‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬قنبلة‭ ‬التمديد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالأعياد‭: ‬‮«‬اتفق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وكارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬مدربنا‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2026‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سينتهي‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬مفاجئا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬مرشحا‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬أجنبي‭ ‬لأبطال‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬ستين‭ ‬عاماً،‭ ‬وأن‭ ‬يقودهم‭ ‬بعد‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬من‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭).‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬آس‮»‬‭ ‬قد‭ ‬زعمت‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬أولوية‭ ‬ابن‭ ‬الـ64‭ ‬عاماً‭ ‬البقاء‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬من‭ ‬أمره‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي،‭ ‬مستندة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬مؤخراً‭ ‬حين‭ ‬قال‭: ‬‮«‬وحده‭ ‬المجنون‮»‬‭ ‬يغادر‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭.‬

قال‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬مازلت‭ ‬هنا‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشائعات،‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬سيتم‭ ‬توضيحه‭ ‬قريبًا‭. ‬من‭ ‬الواضح،‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬أنا‭ ‬أناني‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬بالطبع‮»‬‭.‬

حصاد‭ ‬الألقاب

من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس‭ ‬وجد‭ ‬الحجج‭ ‬اللازمة‭ ‬لإقناعه‭ ‬بتفضيل‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬اختار‭ ‬تجديد‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬تشكيلة‭ ‬النادي‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬14‭ ‬مرة‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬نجميه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الأخيرة‭.‬

ونجح‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬باعتماده‭ ‬على‭ ‬ركائز‭ ‬أساسية‭ ‬واعدة‭ ‬مثل‭ ‬البرازيليين‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ورودريغو‭ ‬والفرنسيين‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬وأوريليان‭ ‬تشواميني‭.‬

ويتصدر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬مرحلة‭ ‬وبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬وسيلاقي‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تألق‭ ‬نجومه‭ ‬الواعدين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭ ‬الدولي‭ ‬الانجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬خالف‭ ‬التوقعات‭ ‬بانسجامه‭ ‬السريع‭ ‬وتألقه‭ ‬اللافت‭ ‬كونه‭ ‬هدافه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وسيسمح‭ ‬التمديد‭ ‬لأنشيلوتي‭ ‬بمواصلته‭ ‬حصد‭ ‬الألقاب،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بكل‭ ‬الجوائز‭ ‬الممكنة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منذ‭ ‬فترته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬بدلاء‭ ‬الميرينغي‭ (‬2013-2015‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬أضاف‭ ‬لقبين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬2014،‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬ولقبا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬2022‭) ‬ولقبين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ (‬2014،‭ ‬2023‭) ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬النادي‭ ‬المدريدي‭.‬

توج‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعشرة‭ ‬ألقاب‭ ‬خلال‭ ‬مغامرتيه‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬محققاً‭ ‬118‭ ‬انتصاراً‭ ‬في‭ ‬260‭ ‬مباراة‭.‬

فاز‭ ‬الرجل‭ ‬الملقب‭ ‬بالـ«ميستر‮»‬‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬دربها‭ (‬ميلان،‭ ‬تشلسي‭ ‬الانجليزي،‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭...)‬،‭ ‬أبرزها‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬ولقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوريات‭ ‬الخمسة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭.‬