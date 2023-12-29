جديد ((العيد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مدريد - (أ ف ب): شهد مستقبل المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي صاحب السجل المذهل مع ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم تحولا مثيرا الجمعة بتجاهله الإشراف على تدريب المنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل وتفضيله تمديد عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2026.
وفجَّر النادي الملكي قنبلة التمديد في بيان مقتضب على موقعه الرسمي في قلب الاحتفالات بالأعياد: «اتفق ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على تمديد عقد مدربنا حتى 30 يونيو 2026».
وجاء إعلان تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل مفاجئا في وقت كان فيه مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم بعد كوبا أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة (من 20 يونيو إلى 14 يوليو).
وكانت صحيفة «آس» قد زعمت الخميس أن أولوية ابن الـ64 عاماً البقاء مع ريال مدريد وليس في عجلة من أمره في ما يخص التوقيع مع الاتحاد البرازيلي، مستندة إلى ما أدلى به مؤخراً حين قال: «وحده المجنون» يغادر النادي الملكي.
قال على الخصوص في مؤتمر صحفي في 21 أكتوبر الماضي: «مازلت هنا. هناك الكثير من الشائعات، ولكن أعتقد أن كل شيء سيتم توضيحه قريبًا. من الواضح، كما قلت مرات عدة، أنا سعيد جدًا في ريال مدريد. أنا أناني بعض الشيء، بالطبع».
حصاد الألقاب
من الواضح أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس وجد الحجج اللازمة لإقناعه بتفضيل الاستمرارية في النادي صاحب الرقم القياسي الأكثر أهمية في أوروبا. اختار تجديد الثقة في أنشيلوتي الذي بدأ عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة (رقم قياسي)، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.
ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد إلى التتويج بلقب دوري الأبطال في 2022 باعتماده على ركائز أساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بالعلامة الكاملة في ست مباريات وسيلاقي لايبزيغ الألماني، وذلك بفضل تألق نجومه الواعدين، في مقدمتهم الوافد الجديد من بوروسيا دورتموند الالماني الدولي الانجليزي جود بيلينغهام البالغ من العمر 20 عاما والذي خالف التوقعات بانسجامه السريع وتألقه اللافت كونه هدافه الأول في مختلف المسابقات برصيد 17 هدفا مع خمس تمريرات حاسمة.
وسيسمح التمديد لأنشيلوتي بمواصلته حصد الألقاب، وهو الذي توج بكل الجوائز الممكنة مع ريال مدريد منذ فترته الأولى على مقاعد بدلاء الميرينغي (2013-2015)، قبل عودته في عام 2021. أضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا (2014، 2022)، ولقبا في الدوري (2022) ولقبين في مسابقة كأس الملك (2014، 2023) إلى سجل النادي المدريدي.
توج أنشيلوتي بعشرة ألقاب خلال مغامرتيه مع ريال محققاً 118 انتصاراً في 260 مباراة.
فاز الرجل الملقب بالـ«ميستر» بالعديد من الألقاب في الأندية العريقة التي دربها (ميلان، تشلسي الانجليزي، بايرن ميونيخ الالماني...)، أبرزها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب بطل الدوريات الخمسة الكبرى في القارة العجوز.
MENAFN29122023000055011008ID1107669304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.