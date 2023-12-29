القبض على امرأتين سرقتا حقيبة يد شخصية تحتوي على 4000 دينار

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- Akhbar Al Khaleej) تمكنت شرطة مديرية المحافظة الجنوبية من القبض على امرأتين (46 و24 عاما)، إثر قيامهما بسرقة حقيبة يد شخصية تحتوي على مبلغ 4000 دينار، وذلك في أحد المعارض التجارية.
وأشارت المديرية إلى أنه فور تلقي بلاغ من إحدى السيدات بسرقة حقيبتها الشخصية، باشرت الشرطة دورها الأمني في اتخاذ ما يلزم من مراجعة سجلات الكاميرات الأمنية وإجراء عملية البحث والتحري، حيث تم تحديد هوية المتهمتين والقبض عليهما بعد مغادرتهما المعرض، وتبين أن إحداهن كانت تقوم بالمراقبة فيما تقوم الأخرى بسرقة الحقيبة، كما تبين أنهما من أصحاب الأسبقيات في قضايا مشابهة، وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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