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القبض على امرأتين سرقتا حقيبة يد شخصية تحتوي على 4000 دينار

12/29/2023 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬مديرية‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬امرأتين‭ (‬46‭ ‬و24‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬قيامهما‭ ‬بسرقة‭ ‬حقيبة‭ ‬يد‭ ‬شخصية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬4000‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية‭.‬

وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬بسرقة‭ ‬حقيبتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬سجلات‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬والتحري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمتين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهما‭ ‬بعد‭ ‬مغادرتهما‭ ‬المعرض،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬إحداهن‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بالمراقبة‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬الأخرى‭ ‬بسرقة‭ ‬الحقيبة،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أنهما‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مشابهة،‭ ‬وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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