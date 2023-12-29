القبض على امرأتين سرقتا حقيبة يد شخصية تحتوي على 4000 دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السيدات‭ ‬بسرقة‭ ‬حقيبتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬سجلات‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭ ‬والتحري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهمتين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهما‭ ‬بعد‭ ‬مغادرتهما‭ ‬المعرض،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬إحداهن‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬بالمراقبة‭ ‬فيما‭ ‬تقوم‭ ‬الأخرى‭ ‬بسرقة‭ ‬الحقيبة،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أنهما‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأسبقيات‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مشابهة،‭ ‬وأشارت‭ ‬المديرية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬