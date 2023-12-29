محتال إلكتروني يستولي على 2500 دينار من ضحيته يستأنف على سجنه 5 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر استئناف محتال إلكتروني على حكم بسجنه 5 سنوات بعد الاستيلاء على أكثر من 2500 دينار من ضحيته بواسطة رسالة نصية، حيث تلقى المجني عليه رسالة نصية تطالبه بتحديث بيانات احدى التطبيقات الهاتفية عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين رقم بطاقته البنكية وبياناتها، بعدها تلقى رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه وبعد أن تلقى رسالة بأرقام من اجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال الأرقام السرية تلقى رسالة بنكية تفيد بسحب أكثر من ألف دينار من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله فقدم بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
وتواصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص تسلم تلك الأموال من أحد الصرفات المالية واجراء عملية تحويل الى الخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات إلى أنه وآخر مجهول خارج البحرين يقوم بالاحتيال على الضحايا من الخارج مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال اليه مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 2023، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
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