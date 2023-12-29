محتال إلكتروني يستولي على 2500 دينار من ضحيته يستأنف على سجنه 5 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتواصلت‭ ‬التحريات‭ ‬عبر‭ ‬إفادة‭ ‬شركة‭ ‬محفظة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الالكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تتبع‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬بها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ورصد‭ ‬مسار‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليه‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬شخص‭ ‬تسلم‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الصرفات‭ ‬المالية‭ ‬واجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬الى‭ ‬الخارج،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وآخر‭ ‬مجهول‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬يقوم‭ ‬بالاحتيال‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬مقابل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬بعملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬اليه‭ ‬مقابل‭ ‬نسب‭ ‬وعمولات‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬لغرض‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬الأوراق،‭ ‬فوقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬وبإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭.‬