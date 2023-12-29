شابان يقيدان 3 آسيويين بالإكراه ويسرقان 500 دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬يفيد‭ ‬بأنهم‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬بمنزلهم‭ ‬فوجئوا‭ ‬بدخول‭ ‬المتهمين‭ ‬بالقوة‭ ‬وادعى‭ ‬أحدهم‭ ‬أنه‭ ‬شرطي‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬الحائط‭ ‬ثم‭ ‬أخرج‭ ‬سكينا‭ ‬وقيدهم‭ ‬بحبل‭ ‬وهددهم‭ ‬بعدم‭ ‬التحرك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬حياتهم،‭ ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬بتفتيش‭ ‬المسكن‭ ‬وسرقة‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬منهم‭ ‬قدرت‭ ‬بـ‭ ‬500‭ ‬دينار‭.‬

حيث‭ ‬توصلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬وتم‭ ‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬وضبطهما،‭ ‬حيث‭ ‬أنكر‭ ‬أحدهما‭ ‬الواقعة‭ ‬مدعيا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬تواصل‭ ‬معه‭ ‬وأخبره‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تكليفه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطي‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ومداهمته،‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬معه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أخبره‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬يتاجرون‭ ‬في‭ ‬التنباك‭ ‬فتوجه‭ ‬معه‭ ‬وراقب‭ ‬المكان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬لمسكن‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬وسرق‭ ‬بعض‭ ‬زجاجات‭ ‬الكحوليات‭ ‬وغادرا‭ ‬منزل‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬سرقا‭ ‬المنقولات‭ ‬المبينة‭ ‬بالوصف‭ ‬والنوع‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه‭ ‬الواقع‭ ‬عليهم‭ ‬بأن‭ ‬قاما‭ ‬بتقييد‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬وتهديدهم‭ ‬بواسطة‭ ‬سكين‭ ‬في‭ ‬مسكنهم‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬تعطيل‭ ‬مقاومتهم‭ ‬وسرقا‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭.‬