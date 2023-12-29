شابان يقيدان 3 آسيويين بالإكراه ويسرقان 500 دينار

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- Akhbar Al Khaleej) بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة شابين (47 و33) سنة، حيث سرقا آسيويين بطريق الإكراه، بعد أن اقتحما منزل المجني عليهم وهددوهم بواسطة سكين بعد تقييدهم بواسطة حبل، وسرقا 500 دينار وفرا هاربين، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 يناير.
وكان بلاغ من المجني عليهم يفيد بأنهم أثناء وجودهم بمنزلهم فوجئوا بدخول المتهمين بالقوة وادعى أحدهم أنه شرطي وطلب منهم الجلوس على الأرض والنظر إلى الحائط ثم أخرج سكينا وقيدهم بحبل وهددهم بعدم التحرك حفاظا على حياتهم، فيما بدأ المتهم الثاني بتفتيش المسكن وسرقة مبالغ مالية منهم قدرت بـ 500 دينار.
حيث توصلت التحريات الأمنية إلى المتهمين وتم التعرف عليهم وضبطهما، حيث أنكر أحدهما الواقعة مدعيا أن المتهم الثاني تواصل معه وأخبره أنه تم تكليفه من قبل شرطي بالانتقال إلى منزل المجني عليه ومداهمته، حيث توجه معه بعد أن أخبره أن المجني عليهم يتاجرون في التنباك فتوجه معه وراقب المكان إلى أن دخل المتهم الأول لمسكن المجني عليهم وسرق بعض زجاجات الكحوليات وغادرا منزل المجني عليهم.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 24 مايو 2023 سرقا المنقولات المبينة بالوصف والنوع المملوكة للمجني عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن قاما بتقييد المجني عليهم وتهديدهم بواسطة سكين في مسكنهم وتمكنا من تلك الوسيلة من تعطيل مقاومتهم وسرقا المبالغ المالية.
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