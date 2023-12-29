إصابة أربعة إسرائيليين في عملية دهس نفذها فلسطيني بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القدس المحتلة
– الوكالات: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إصابة أربعة أشخاص بجروح في هجوم دهسا بالسيارة نفذه فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن عناصر الجيش في المنطقة شلوا حركة المهاجم.
وقال الجيش في بيان: «وقع هجوم دهسا بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)»، مضيفا: «قام الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة بشل حركة» المنفذ.
وأضاف الجيش: «تم نشر جنود إضافيين لتعزيز وجود الجيش في المنطقة».
من جهتها افادت خدمة إسعاف «نجمة داود الحمراء» عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينيات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين استشهد أكثر من 315 فلسطينيا بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، فيما تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية ومداهمات شبه يومية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.
ووصلت الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري إلى 523 قتيلا قضوا برصاص الجيش أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة.
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