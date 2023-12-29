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إصابة أربعة إسرائيليين في عملية دهس نفذها فلسطيني بالضفة الغربية

12/29/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬دهسا‭ ‬بالسيارة‭ ‬نفذه‭ ‬فلسطيني‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬عسكري‭ ‬عند‭ ‬مفرق‭ ‬مخيم‭ ‬الفوار‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬الخليل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬شلوا‭ ‬حركة‭ ‬المهاجم‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬وقع‭ ‬هجوم‭ ‬دهسا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬عسكري‭ ‬قرب‭ ‬مفرق‭ ‬أدورايم‭ (‬مخيم‭ ‬الفوار‭)‬‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬قام‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بشل‭ ‬حركة‮»‬‭ ‬المنفذ‭. ‬

وأضاف‭ ‬الجيش‭: ‬‮«‬تم‭ ‬نشر‭ ‬جنود‭ ‬إضافيين‭ ‬لتعزيز‭ ‬وجود‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬افادت‭ ‬خدمة‭ ‬إسعاف‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‮»‬‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬العشرينيات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بجروح،‭ ‬إصابة‭ ‬أحدهم‭ ‬متوسطة‭.‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬تصاعداً‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬315‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وفقا‭ ‬لأرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فيما‭ ‬تنفذ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومداهمات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين‭. ‬

ووصلت‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬523‭ ‬قتيلا‭ ‬قضوا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

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