آلاف النازحين بغزة يفرون مجددا من الاعتداءات الإسرائيلية من البر والجو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أسفل‭ ‬خيام‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المشمع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فيما‭ ‬استهدفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الجنوب‭ ‬وسوت‭ ‬المنازل‭ ‬بالأرض‭ ‬ودفنت‭ ‬تحتها‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نائمة‭. ‬

وتختتم‭ ‬إسرائيل‭ ‬العام‭ ‬بهجمات‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬حولت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭.‬

ونزح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ويفر‭ ‬الكثيرون‭ ‬الآن‭ ‬لثالث‭ ‬أو‭ ‬رابع‭ ‬مرة‭. ‬

وفي‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬شاهد‭ ‬صحفيون‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬مبنى،‭ ‬رأس‭ ‬رضيع‭ ‬مدفون‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

وصرخ‭ ‬الطفل‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬أحد‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بحماية‭ ‬رأسه‭ ‬بيده،‭ ‬فيما‭ ‬طرق‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬إزميل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتكسير‭ ‬لوح‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬لتحريره‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الجيران‭ ‬ويدعى‭ ‬سند‭ ‬أبو‭ ‬ثابت‭ ‬إن‭ ‬المنزل‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬كان‭ ‬مكتظا‭ ‬بالنازحين‭. ‬وبعد‭ ‬بزوغ‭ ‬النهار‭ ‬جاء‭ ‬الأقارب‭ ‬لأخذ‭ ‬الجثث‭ ‬الملفوفة‭ ‬في‭ ‬أكفان‭ ‬بيضاء‭. ‬وأزال‭ ‬رجل‭ ‬القماش‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬وجه‭ ‬طفل‭ ‬قتيل‭ ‬ليربت‭ ‬عليه‭. ‬

ويفر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي‭ ‬والنصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬بموجب‭ ‬أوامر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬توغل‭ ‬الدبابات‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وشرقه‭. ‬وتوجه‭ ‬معظمهم‭ ‬جنوبا‭ ‬أو‭ ‬غربا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالفعل‭ ‬بالنازحين،‭ ‬حيث‭ ‬أقاموا‭ ‬مخيمات‭ ‬مؤقتة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬ألواح‭ ‬البلاستيك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أرض‭ ‬مفتوحة‭ ‬متاحة‭.‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬حمدي،‭ ‬وهي‭ ‬تطهو‭ ‬العصيدة‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬على‭ ‬الحطب‭ ‬وحولها‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬قعدنا‭ ‬نعاني،‭ ‬قعدنا‭ ‬ليلة‭ ‬كاملة‭ ‬تحت‭ ‬البرد‭ ‬والشتا‭ ‬معانا‭ ‬ست‭ ‬كبيرة‭... ‬ومعانا‭ ‬أطفال‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭ ‬وقف‭ ‬عبدالناصر‭ ‬عوض‭ ‬الله‭ ‬بلحيته‭ ‬البيضاء‭ ‬داخل‭ ‬هيكل‭ ‬خشبي‭ ‬سيغطى‭ ‬بالبلاستيك‭ ‬ليصبح‭ ‬خيمة،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭. ‬

وقال‭ ‬باكيا‭: ‬‮«‬أولادي‭ ‬اللي‭ ‬دفنتهم‭ ‬إيش‭... ‬دفنت‭ ‬طفل‭ ‬عندي‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬وعندي‭ ‬18‭... ‬ما‭ ‬تتصوروش‭ ‬إني‭ ‬أدفن‭ ‬ولادي‭ ‬الساعة‭ ‬ستة‭ ‬الصبح‭ ‬سخنين‭... ‬وابن‭ ‬أخويا‭ ‬عمره‭ ‬سنتين‭ ‬أنا‭ ‬اللي‭ ‬دفنته‭ ‬وأنا‭ ‬دفنت‭ ‬مرتي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬عمري‭ ‬ما‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬يوم‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬أدفن‭ ‬ولادي‭. ‬ولادي‭ ‬هما‭ ‬اللي‭ ‬يدفنوني‭!.. ‬أنا‭ ‬أدفن‭ ‬ولادي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عمري‭ ‬مكنتش‭ ‬أتصورها‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذين‭ ‬أرغم‭ ‬1 , 9‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭ ‬يمثلون‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬التعداد‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬النزوح،‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬كارثي‭ ‬يهدّد‭ ‬بمجاعة‭.‬

ويعتمد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اعتمادا‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وتغلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬جميع‭ ‬منافذ‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬باستثناء‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭.‬

وتقول‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬الإمدادات‭ ‬التي‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخولها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬نزر‭ ‬يسير‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الهائلة‭ ‬للقطاع‭.

‬ومع‭ ‬النقص‭ ‬الصارخ‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حذّر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬جسيم‮»‬‭ ‬يواجهه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

ودعا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬الجسيم‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬ويقوض‭ ‬قدرة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬إصابات‭ ‬فظيعة‭ ‬وجوعا‭ ‬حادا‭ ‬والمعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬شديد‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬مقررة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬ألبانيزي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالفلسطينيين،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هو‭ (‬وحشية‭ ‬قرننا‭)‬‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تهاون‭ ‬الغرب‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬تواطؤ‮»‬‭. ‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬شروط‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬القتال‭ ‬حالا‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬مستحيل‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬ولأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬لمساعدتهم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬شروط‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬القتال‭ ‬حالا‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬مستحيل‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬ولأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬لمساعدتهم‮»‬‭.‬