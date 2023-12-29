Saturday, 30 December 2023 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلاف النازحين بغزة يفرون مجددا من الاعتداءات الإسرائيلية من البر والجو

12/29/2023 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مسؤولة أممية: ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين هو «وحشية قرننا».. والغرب متواطئ

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أسفل‭ ‬خيام‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المشمع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فيما‭ ‬استهدفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الجنوب‭ ‬وسوت‭ ‬المنازل‭ ‬بالأرض‭ ‬ودفنت‭ ‬تحتها‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نائمة‭. ‬

وتختتم‭ ‬إسرائيل‭ ‬العام‭ ‬بهجمات‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬حولت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭.‬

ونزح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ويفر‭ ‬الكثيرون‭ ‬الآن‭ ‬لثالث‭ ‬أو‭ ‬رابع‭ ‬مرة‭. ‬

وفي‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬شاهد‭ ‬صحفيون‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬إحدى‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬مبنى،‭ ‬رأس‭ ‬رضيع‭ ‬مدفون‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

وصرخ‭ ‬الطفل‭ ‬بينما‭ ‬قام‭ ‬أحد‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بحماية‭ ‬رأسه‭ ‬بيده،‭ ‬فيما‭ ‬طرق‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬إزميل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتكسير‭ ‬لوح‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬لتحريره‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الجيران‭ ‬ويدعى‭ ‬سند‭ ‬أبو‭ ‬ثابت‭ ‬إن‭ ‬المنزل‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬طابقين‭ ‬كان‭ ‬مكتظا‭ ‬بالنازحين‭. ‬وبعد‭ ‬بزوغ‭ ‬النهار‭ ‬جاء‭ ‬الأقارب‭ ‬لأخذ‭ ‬الجثث‭ ‬الملفوفة‭ ‬في‭ ‬أكفان‭ ‬بيضاء‭. ‬وأزال‭ ‬رجل‭ ‬القماش‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬وجه‭ ‬طفل‭ ‬قتيل‭ ‬ليربت‭ ‬عليه‭. ‬

ويفر‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي‭ ‬والنصيرات‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬بموجب‭ ‬أوامر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬توغل‭ ‬الدبابات‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وشرقه‭. ‬وتوجه‭ ‬معظمهم‭ ‬جنوبا‭ ‬أو‭ ‬غربا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالفعل‭ ‬بالنازحين،‭ ‬حيث‭ ‬أقاموا‭ ‬مخيمات‭ ‬مؤقتة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬ألواح‭ ‬البلاستيك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أرض‭ ‬مفتوحة‭ ‬متاحة‭.‬

وقالت‭ ‬أم‭ ‬حمدي،‭ ‬وهي‭ ‬تطهو‭ ‬العصيدة‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬على‭ ‬الحطب‭ ‬وحولها‭ ‬أطفال‭ ‬‮«‬قعدنا‭ ‬نعاني،‭ ‬قعدنا‭ ‬ليلة‭ ‬كاملة‭ ‬تحت‭ ‬البرد‭ ‬والشتا‭ ‬معانا‭ ‬ست‭ ‬كبيرة‭... ‬ومعانا‭ ‬أطفال‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬منها‭ ‬وقف‭ ‬عبدالناصر‭ ‬عوض‭ ‬الله‭ ‬بلحيته‭ ‬البيضاء‭ ‬داخل‭ ‬هيكل‭ ‬خشبي‭ ‬سيغطى‭ ‬بالبلاستيك‭ ‬ليصبح‭ ‬خيمة،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭. ‬

وقال‭ ‬باكيا‭: ‬‮«‬أولادي‭ ‬اللي‭ ‬دفنتهم‭ ‬إيش‭... ‬دفنت‭ ‬طفل‭ ‬عندي‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬وعندي‭ ‬18‭... ‬ما‭ ‬تتصوروش‭ ‬إني‭ ‬أدفن‭ ‬ولادي‭ ‬الساعة‭ ‬ستة‭ ‬الصبح‭ ‬سخنين‭... ‬وابن‭ ‬أخويا‭ ‬عمره‭ ‬سنتين‭ ‬أنا‭ ‬اللي‭ ‬دفنته‭ ‬وأنا‭ ‬دفنت‭ ‬مرتي‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬عمري‭ ‬ما‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬يوم‭ ‬إن‭ ‬أنا‭ ‬أدفن‭ ‬ولادي‭. ‬ولادي‭ ‬هما‭ ‬اللي‭ ‬يدفنوني‭!.. ‬أنا‭ ‬أدفن‭ ‬ولادي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عمري‭ ‬مكنتش‭ ‬أتصورها‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذين‭ ‬أرغم‭ ‬1 , 9‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭ ‬يمثلون‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬التعداد‭ ‬الإجمالي‭ ‬على‭ ‬النزوح،‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬كارثي‭ ‬يهدّد‭ ‬بمجاعة‭.‬

ويعتمد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬اعتمادا‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وتغلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬جميع‭ ‬منافذ‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬باستثناء‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭.‬

وتقول‭ ‬الهيئات‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬الإمدادات‭ ‬التي‭ ‬يُسمح‭ ‬بدخولها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬نزر‭ ‬يسير‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الهائلة‭ ‬للقطاع‭.
‬ومع‭ ‬النقص‭ ‬الصارخ‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حذّر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬جسيم‮»‬‭ ‬يواجهه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

ودعا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬الجسيم‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬ويقوض‭ ‬قدرة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬إصابات‭ ‬فظيعة‭ ‬وجوعا‭ ‬حادا‭ ‬والمعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬شديد‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬مقررة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬ألبانيزي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالفلسطينيين،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هو‭ (‬وحشية‭ ‬قرننا‭)‬‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تهاون‭ ‬الغرب‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬تواطؤ‮»‬‭. ‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬شروط‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬القتال‭ ‬حالا‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬مستحيل‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬ولأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬لمساعدتهم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬شروط‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬القتال‭ ‬حالا‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬مستحيل‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬ولأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬لمساعدتهم‮»‬‭.‬

MENAFN29122023000055011008ID1107669299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث