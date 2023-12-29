منع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ماين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬بيلوز‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬إنّ‭ ‬هجوم‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬‮«‬جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وبعلم‭ ‬ودعم‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬طعون‭ ‬قدمتها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ماين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬دستور‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬حكومتنا،‭ ‬و‭(‬قانون‭ ‬ولاية‭ ‬ماين‭) ‬يتطلّب‭ ‬مني‭ ‬التصرّف‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وبذلك،‭ ‬تنضم‭ ‬ماين‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬كولورادو‭ ‬حيث‭ ‬خلصت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ترامب‭ ‬غير‭ ‬أهل‭ ‬لتولي‭ ‬الرئاسة،‭ ‬وهي‭ ‬خطوات‭ ‬سيطعن‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقالت‭ ‬بيلوز‭ ‬إنّها‭ ‬ستعلّق‭ ‬تأثير‭ ‬قرارها‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬أيّ‭ ‬استئناف‭ ‬قضائي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ترامب‭. ‬واستندت‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬الولايتين‭ ‬إلى‭ ‬التعديل‭ ‬الـ14‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أقسم‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬البلاد‭ ‬ثمّ‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬تمرّد‭ ‬من‭ ‬تولّي‭ ‬أي‭ ‬منصب‭. ‬وقالت‭ ‬بيلوز‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاستنتاج‭ ‬باستخفاف‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬أدرك‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬حرم‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ولاية‭ ‬مرشّحاً‭ ‬رئاسياً‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التعديل‭ ‬الـ14‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أنا‭ ‬أدرك‭ ‬أيضاً‭ ‬أنّ‭ ‬أي‭ ‬مرشّح‭ ‬رئاسي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬تمرّد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الخميس،‭ ‬رفضت‭ ‬كبيرة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬استبعاد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاقتراع‭ ‬التمهيدي‭ ‬للرئاسة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬في‭ ‬تحدٍّ‭ ‬لضغوط‭ ‬زملائه‭ ‬الديمقراطيين‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬انتقدت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬قرار‭ ‬بيلوز،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬لسرقة‭ ‬الانتخابات‭ ‬وحرمان‭ ‬الناخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬التصويت‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬وصفت‭ ‬بيلوز‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬يسارية‭ ‬خبيثة‭ ‬وديمقراطية‭ ‬متشدّدة‭ ‬تدعم‭ (‬الرئيس‭ ‬جو‭) ‬بايدن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحملة‭ ‬ستيفن‭ ‬شيونغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬التدخّل‭ ‬الحزبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬هي‭ ‬هجوم‭ ‬عدائي‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية‮»‬،‭ ‬متهماً‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والديمقراطيين‭ ‬بـ«الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬لحماية‭ ‬قبضتهم‭ ‬على‭ ‬السلطة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬شيونغ‭ ‬أنّ‭ ‬ترامب‭ ‬سيستأنف‭ ‬القرار‭.‬

كذلك،‭ ‬سارع‭ ‬الجمهوريون‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ترامب،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬حاكم‭ ‬فلوريدا‭ ‬رون‭ ‬ديسانتيس‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬أيضاً‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تفتح‭ ‬صندوق‭ ‬باندورا‮»‬،‭ ‬متسائلاً‭: ‬‮«‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مسؤول‭ ‬انتخابي‭ ‬جمهوري‭ ‬يستبعد‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬الاقتراع؟‮»‬‭.

‬ووافقت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬السيناتور‭ ‬الجمهورية‭ ‬سوزان‭ ‬كولينز‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ماين‭. ‬وكتبت‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬ماين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقرّر‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬وليس‭ ‬مسؤول‭ ‬الانتخابات‭ ‬الذي‭ ‬تختاره‭ ‬الهيئة‭ ‬التشريعية‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬عن‭ ‬ماين‭ ‬جاريد‭ ‬غولدن‭ ‬إنّ‭ ‬اسم‭ ‬ترامب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موجوداً‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الاقتراع‭.

‬وكتب‭ ‬غولدن‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬صوّتت‭ ‬لصالح‭ ‬عزل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بسبب‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬انتفاضة‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّه‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيساً‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬أمّة‭ ‬قوانين،‭ ‬لذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتمّ‭ ‬إدانته‭ ‬فعلياً‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬تمرّد،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُسمح‭ ‬له‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‮»‬‭.‬