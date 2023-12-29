أكثر من 75 ألف شهيد وجريح ضحايا حرب الإبادة الصهيونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ألفا‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬187‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬312‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬21507‭ ‬شهداء‭ ‬و55915‭ ‬جريحا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬قصفه‭ ‬المركّز‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬كارثي‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬طرحته‭ ‬مصر‭. ‬

وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أسفل‭ ‬خيام‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬المشمع‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فيما‭ ‬استهدفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الجنوب‭ ‬وسوت‭ ‬المنازل‭ ‬بالأرض‭ ‬ودفنت‭ ‬تحتها‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬نائمة‭.‬

وتختتم‭ ‬إسرائيل‭ ‬العام‭ ‬بهجمات‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ ‬نزوح‭ ‬جديدة‭ ‬للسكان‭ ‬الذين‭ ‬فروا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭ ‬على‭ ‬العدوان‭ ‬حولت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭.‬

ونزح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ويفر‭ ‬الكثيرون‭ ‬الآن‭ ‬لثالث‭ ‬أو‭ ‬رابع‭ ‬مرة‭. ‬

وكتبت‭ ‬مقررة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعنية‭ ‬بوضع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬ألبانيزي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالفلسطينيين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هو‭ (‬وحشية‭ ‬قرننا‭)‬‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تهاون‭ ‬الغرب‭ ‬يتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬تواطؤ‮»‬‭.‬

كما‭ ‬انتقد‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬شروط‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬القتال‭ ‬حالا‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬مستحيل‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬ولأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬لمساعدتهم‮»‬‭. ‬