أكثر من 75 ألف شهيد وجريح ضحايا حرب الإبادة الصهيونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تجاوز عدد ضحايا حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة أكثر من 75 ألف شهيد وجريح
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألفا. وقالت الوزارة في بيان إن 187 شخصا استشهدوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي».
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس قصفه المركّز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي بحسب الأمم المتحدة، فيما يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للبحث في وقف لإطلاق النار طرحته مصر.
وتجمع عشرات الآلاف من النازحين الجدد في قطاع غزة أسفل خيام من القماش المشمع أمس في وسط القطاع بعد الفرار من أحدث هجوم تشنه الدبابات الإسرائيلية فيما استهدفت الطائرات الحربية الجنوب وسوت المنازل بالأرض ودفنت تحتها الأسر التي كانت نائمة.
وتختتم إسرائيل العام بهجمات وحشية في وسط وجنوب غزة، الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح جديدة للسكان الذين فروا بالفعل من مناطق أخرى.
وبعد مرور 12 أسبوعا على العدوان حولت قوات الاحتلال الإسرائيلية الكثير من قطاع غزة إلى أنقاض.
ونزح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون شخص من منازلهم مرة واحدة على الأقل، ويفر الكثيرون الآن لثالث أو رابع مرة.
وكتبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على منصة «إكس»: «ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، وخصوصا في غزة، هو (وحشية قرننا)»، مضيفة أن «تهاون الغرب يتحوّل إلى تواطؤ».
كما انتقد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن جريفيث شروط إدخال المساعدات، وقال عبر منصة «إكس»: «يجب أن يتوقف القتال حالا»، محذّرا من «وضع مستحيل لشعب غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم».
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