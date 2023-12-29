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جلسة النواب القادمة تشهد استيضاحا حول الخدمات الحكومية في الشمالية

12/29/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشهد‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬مناقشة‭ ‬عامة‭ ‬حول‭ ‬استيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تمثلت‭ ‬مبررات‭ ‬طرح‭ ‬طلب‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬النواب‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬بوتيرة‭ ‬مضطردة‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬وربوع‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والتي‭ ‬تتسم‭ ‬بدورها‭ ‬باتساع‭ ‬رقعتها‭ ‬الجغرافية‭ ‬وارتفاع‭ ‬كثافة‭ ‬السكان‭ ‬فيها‭ ‬مقارنة‭ ‬بباقي‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬وبما‭ ‬يفرض‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬مرافق‭ ‬خدمية‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬وميسر‭ ‬لاستيعاب‭ ‬حاجات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يلاقونه‭ ‬من‭ ‬مشقة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬الصحي‭ ‬أو‭ ‬التعليمي‭.‬

وتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬المناقشة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم،‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬الشويخ،‭ ‬مريم‭ ‬الصائغ،‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشنو،‭ ‬منير‭ ‬سرور،‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أولوية‭ ‬الكلام‭ ‬للنائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬أصحاب‭ ‬طلب‭ ‬المناقشة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبعاد‭ ‬المشكلة‭ ‬الخدمية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تبرز‭ ‬بوضوح‭ ‬سلبيات‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمسنين،‭ ‬مما‭ ‬بعكس‭ ‬تفاقم‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬ويضع‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬كفاية‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة‭ ‬وخطط‭ ‬تطوير‭ ‬تلك‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

وترتكز‭ ‬المناقشة‭ ‬على‭ ‬استعراض‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬ميسرة‭ ‬لمشتركي‭ ‬مرفقي‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء،‭ ‬ومدى‭ ‬كفاية‭ ‬منافذ‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختلفة‭ ‬كالمرور‭ ‬والهجرة‭ ‬والجوازات‭ ‬والتوثيق‭ ‬وإصدار‭ ‬البطاقة‭ ‬الذكية،‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدعيم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وإنشاء‭ ‬مستشفى‭ ‬للطوارئ‭ ‬وأخرى‭ ‬للولادة،‭ ‬ومدى‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬للمسنين‭ ‬وخدمات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بفئة‭ ‬المسنين‭.‬

كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مدى‭ ‬كفاية‭ ‬المدارس‭ ‬الموجودة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الطلاب‭ ‬الدارسين‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تشييد‭ ‬مدارس‭ ‬بالمحافظة‭ ‬وخطط‭ ‬إنشاء‭ ‬مدارس‭ ‬لمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬لمدينة‭ ‬سلمان،‭ ‬ومدى‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مكتب‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬وكفاية‭ ‬مكتب‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للمراجعين‭ ‬بالمحافظة‭.‬

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