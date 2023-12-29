مدير بهيئة سوق العمل: إنجاز الخدمات الافتراضية لأصحاب الأعمال بالهاتف النقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
أوضح حسن جمال آل رحمة، مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل إمكانية إنجاز الخدمات الافتراضية لأصحاب الأعمال عن طريق الهاتف النقال «الموبايل».
وشرح آل رحمة - في مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار - طريقة التقديم على الخدمات الافتراضية بعد الإطلاق التجريبي لفرع الخدمات الافتراضية لأصحاب الأعمال التابع للهيئة، بأنه يتطلب أن يقوم صاحب العمل أو الشخص المخول بالدخول على الموقع الالكتروني للهيئة وزيارة الفرع الافتراضي وبعدها يحدد نوع الخدمة المطلوبة واختيار موعد ووقت الخدمة، ومن ثم الدخول على الرابط الذي سيتم إرساله عبر البريد الالكتروني في الموعد المحدد له لإنجاز الخدمة المطلوبة.
وأكد أن كل ما سيحتاج إليه صاحب العمل لإتمام الخدمة الافتراضية هو جهاز ذكي مزود بكاميرا ومتصل بشبكة الإنترنت، وبالإمكان إنجاز هذه الخدمة حتى عن طريق الموبايل.
وبين آل رحمة أن هذه المبادرة الرائدة تمثل قفزة على الأمام في تبسيط وتعزيز الطريق لخدمة مجتمع الأعمال في البحرين حيث تحاول الهيئة دائمًا تقليل فترة الانتظار والطوابير، مع توفير خدمات متطورة متماشية مع مساعي الحكومة للمضي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وأشار إلى أنه يستطيع الآن أصحاب الأعمال الوصول إلى مجموعة من الخدمات من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام ومتاحة من مكاتبهم أو أي موقع آخر، حيث إن الاطلاق التجريبي للفرع الافتراضي لخدمة أصحاب الاعمال والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير إجراءاتها المقدمة للجمهور وذلك وفق استراتيجية قائمة على تطوير هندسة الإجراءات والعمل على الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية التي تهدف من خلالها لإطلاق الخدمات الافتراضية للقطاع التجاري للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا.
وأضاف أن الفرع الافتراضي سيسهم في تقديم الخدمات من أي مكان ويقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب الأمامية للهيئة بشكل شخصي كما سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتسريع عمليات تقديم الخدمة.
وتابع أن إطلاق الفرع الافتراضي يأتي من ضمن حزمة من العمليات التطويرية التي تقوم بها الهيئة بشكل مستمر مما يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة ويسهم في تطوير الاقتصاد والتنمية.
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