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مدير بهيئة سوق العمل: إنجاز الخدمات الافتراضية لأصحاب الأعمال بالهاتف النقال

12/29/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


أوضح‭ ‬حسن‭ ‬جمال‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬خدمات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إمكانية‭ ‬إنجاز‭ ‬الخدمات‭ ‬الافتراضية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬‮«‬الموبايل‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ - ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬لنشرة‭ ‬الأخبار‭ - ‬طريقة‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الافتراضية‭ ‬بعد‭ ‬الإطلاق‭ ‬التجريبي‭ ‬لفرع‭ ‬الخدمات‭ ‬الافتراضية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة،‭ ‬بأنه‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الشخص‭ ‬المخول‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للهيئة‭ ‬وزيارة‭ ‬الفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬وبعدها‭ ‬يحدد‭ ‬نوع‭ ‬الخدمة‭ ‬المطلوبة‭ ‬واختيار‭ ‬موعد‭ ‬ووقت‭ ‬الخدمة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬الرابط‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إرساله‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬لإنجاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سيحتاج‭ ‬إليه‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬الافتراضية‭ ‬هو‭ ‬جهاز‭ ‬ذكي‭ ‬مزود‭ ‬بكاميرا‭ ‬ومتصل‭ ‬بشبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وبالإمكان‭ ‬إنجاز‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الموبايل‭.‬

وبين‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬تمثل‭ ‬قفزة‭ ‬على‭ ‬الأمام‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬وتعزيز‭ ‬الطريق‭ ‬لخدمة‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تحاول‭ ‬الهيئة‭ ‬دائمًا‭ ‬تقليل‭ ‬فترة‭ ‬الانتظار‭ ‬والطوابير،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬متطورة‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬الحكومة‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يستطيع‭ ‬الآن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بوابة‭ ‬إلكترونية‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬ومتاحة‭ ‬من‭ ‬مكاتبهم‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الاطلاق‭ ‬التجريبي‭ ‬للفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬لخدمة‭ ‬أصحاب‭ ‬الاعمال‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءاتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للجمهور‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬استراتيجية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬هندسة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لإطلاق‭ ‬الخدمات‭ ‬الافتراضية‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الرضا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬ويقلل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬المكاتب‭ ‬الأمامية‭ ‬للهيئة‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وتسريع‭ ‬عمليات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬الفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الهيئة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتنمية‭.‬

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