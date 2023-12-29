رئيسا مجلسي النواب والشورى يشيدان بالتقدم الذي تحققه الحكومة في توفير الخدمات الإسكانية والتنموية للمواطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

معربا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبمناسبة‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بافتتاح‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وآمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وكل‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬لبناء‭ ‬المدن‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استيعاب‭ ‬طلبات‭ ‬المواطنين،‭ ‬ورفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬والاستقرار‭ ‬للأسرة‭ ‬والمواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتباره‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمحور‭ ‬التنمية‭ ‬وغايتها‭.‬

مثمنا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مواصلة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬سترة‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬وتيرة‭ ‬عمل‭ ‬متسارعة‭ ‬ومستمرة،‭ ‬وصرف‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتعددة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لاختيار‭ ‬نوع‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يناسب‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الملائمة،‭ ‬والشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

مؤكدا‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات،‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬متطورة،‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬ومواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تغطي‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإنجازها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس،‭ ‬ليتحقق‭ ‬حلم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬التقدم‭ ‬الملموس‭ ‬المتحقق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬تفعيلًا‭ ‬للمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬لاستدامة‭ ‬واستمرارية‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتنموية،‭ ‬والتي‭ ‬تترجم‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المشروعات‭ ‬الإنمائية‭ ‬والحضرية‭ ‬الموجهة‭ ‬للمواطن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬السكن‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لاستقرار‭ ‬الأسرة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمساعي‭ ‬المشهودة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لسرعة‭ ‬توفير‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭

‬وتوزيعها‭ ‬على‭ ‬المستحقين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يمثله‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬برعاية‭ ‬افتتاحه‭ ‬من‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬إسكانية‭ ‬حافلة‭ ‬بالمنجزات،‭ ‬وإضافة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬المتميزة‭ ‬والرائدة‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والتعمير،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لتوفير‭ ‬السكن‭ ‬المناسب‭ ‬والملائم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬سعيًا‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬والخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتكاملة،‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬