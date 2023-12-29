سؤال شوري عن معايير ودراسات وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المتنزهات العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وجّهت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، سؤالاً إلى أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بشأن المعايير والدراسات التي يتم بناءً عليها وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المرافق والمتنزهات العامة، بحيث تتناسب مع نوع الإعاقة وتراعي الاشتراطات المحددة لكل حالة، ولا تؤثر سلبًا في مستخدمي الجهاز.
واستفسرت عن الكيفية التي يتم بها التحقق من مدى توافق طبيعة هذه الأجهزة مع قدرات الشخص من ذوي الإعاقة لتسهم في تحفيزه إيجابًا وتثري قدراته الذهنية والحركية.
كما تساءلت الكوهجي عن إجراءات ووسائل الوزارة المتبعة لقياس الأثر المتحقق من استخدام هذه الأجهزة من الناحيتين الإيجابية والسلبية، وهل تقوم الوزارة بنشر الوعي بآلية استخدام هذه الأجهزة وفوائدها لدى ولي أمر الشخص ذي الإعاقة، وهل توجد لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لكل جهاز من الأجهزة الترفيهية الموجودة في المرافق العامة والمخصصة لذوي الإعاقة تبين الفئة المستفيدة من هذا الجهاز، وتشرح فكرته، وطريقة استخدامه، والفوائد التعليمية التي تعود على الشخص ذي الإعاقة.
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