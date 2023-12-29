سؤال شوري عن معايير ودراسات وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المتنزهات العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستفسرت‭ ‬عن‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬توافق‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬مع‭ ‬قدرات‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيزه‭ ‬إيجابًا‭ ‬وتثري‭ ‬قدراته‭ ‬الذهنية‭ ‬والحركية‭.‬

كما‭ ‬تساءلت‭ ‬الكوهجي‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬ووسائل‭ ‬الوزارة‭ ‬المتبعة‭ ‬لقياس‭ ‬الأثر‭ ‬المتحقق‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الإيجابية‭ ‬والسلبية،‭ ‬وهل‭ ‬تقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بنشر‭ ‬الوعي‭ ‬بآلية‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬وفوائدها‭ ‬لدى‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الشخص‭ ‬ذي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وهل‭ ‬توجد‭ ‬لوحات‭ ‬إرشادية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬لكل‭ ‬جهاز‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والمخصصة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬تبين‭ ‬الفئة‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز،‭ ‬وتشرح‭ ‬فكرته،‭ ‬وطريقة‭ ‬استخدامه،‭ ‬والفوائد‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬ذي‭ ‬الإعاقة‭.‬