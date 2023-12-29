إبراهيم التميمي ويوسف محمد ضمن قائمة الأميز لعام 2023

إبراهيم التميمي ويوسف محمد ضمن قائمة الأميز لعام 2023
التاريخ
12/29/2023 7:11:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الملتقى الإعلامي العربي اختيار كل من الإعلامي إبراهيم التميمي والإعلامي يوسف محمد ضمن قائمة الأميز لعام 2023 وذلك وفق الاستفتاء الذي قام به فريق هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل، ومجلة الإعلامي، بمشاركة أكثر من 6000 مشارك من مختلف أرجاء الوطن العربي.
ويشارك في هذا الاستفتاء العديد من الإعلامين البارزين والمشهورين من مختلف أرجاء الوطن العربي، إذ يأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود المشاركين وتميزهم خلال عام 2023.
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