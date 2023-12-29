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إبراهيم التميمي ويوسف محمد ضمن قائمة الأميز لعام 2023

12/29/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الملتقى‭ ‬الإعلامي‭ ‬العربي‭ ‬اختيار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإعلامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬التميمي‭ ‬والإعلامي‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الأميز‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬هيئة‭ ‬الملتقى‭ ‬الإعلامي‭ ‬العربي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬الإعلام‭ ‬المتكامل،‭ ‬ومجلة‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

‏‎‏‎‏‎‏‎ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستفتاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإعلامين‭ ‬البارزين‭ ‬والمشهورين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تتويجاً‭ ‬لجهود‭ ‬المشاركين‭ ‬وتميزهم‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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