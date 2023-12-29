جريدة القاهرة المصرية تخصص ملحقا عن الثقافة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حلت‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬صحيفة‭ ‬القاهرة‭ ‬المصرية‭ ‬التي‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية،‭ ‬إذ‭ ‬تناول‭ ‬الملحق‭ ‬الخاص‭ ‬بالجريدة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬الغوص‭ ‬على‭ ‬اللؤلؤ‮»‬‭ ‬مساهمات‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬رواد‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية‭ ‬بمختلف‭ ‬صنوفها‭.‬

وافتتحت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الملحق‭ ‬الخاص‭ ‬بمقال‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬من‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭.. ‬الثقافة‭ ‬رُسُل‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬أبرز‭ ‬الملامح‭ ‬الثقافية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬منارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والتراث،‭ ‬وبوابة‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬باحتضانها‭ ‬حضارة‭ ‬دلمون‭ ‬العريقة،‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬الحضارات‭ ‬التي‭ ‬عرفتها‭ ‬البشرية،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬حضارتي‭ ‬تايلوس،‭ ‬وأوال‭. ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬تضمن‭ ‬الملحق‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المساهمات‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬رواد‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والموسيقى‭ ‬والفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬والشعر،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬مع‭ ‬الموسيقار‭ ‬وحيد‭ ‬الخان‭.. ‬ككل،‭ ‬والذي‭ ‬لطالما‭ ‬أثرى‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬والابداعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بصماته‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الموسيقى،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬حواره‭ ‬أكد‭ ‬ان‭ ‬النسيج‭ ‬الايقاعي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يظل‭ ‬سر‭ ‬ذهول‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينصت‭ ‬للموسيقى‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬أشهر‭ ‬وأقدم‭ ‬الكيانات‭ ‬الثقافية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تناول‭ ‬الملحق‭ ‬الخاص‭ ‬موضوعا‭ ‬عن‭ ‬قهوة‭ ‬بوخلف‭.. ‬وإبداع‭ ‬عمره‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬شاهد‭ ‬عليه‭ ‬الاب‭ ‬ونجله‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخلف،‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬سطور‭ ‬مفعمة‭ ‬بالإبداع‭ ‬عن‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1937،‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬والده‭ ‬بتأسيس‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬فخرو،‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المحرق‭ ‬القديم،‭ ‬كما‭ ‬سرد‭ ‬لنا‭ ‬أجمل‭ ‬الذكريات‭ ‬أثناء‭ ‬ادارة‭ ‬والده‭ ‬لقهوة‭ ‬بوخلف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬هو‭ ‬خلفا‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬بتوقيع‭ ‬أهم‭ ‬رموز‭ ‬الفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬لطالما‭ ‬كانوا‭ ‬زوارا‭ ‬له‭ ‬ولوالده‭ ‬الراحل‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬الملحق‭ ‬الخاص،‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬الإعلامية‭ ‬عهدية‭ ‬أحمد،‭ ‬التي‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬حوارها‭ ‬الخاص‭ ‬الفرصة‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬المهنية،‭ ‬واقع‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬أبرز‭ ‬الأحلام‭ ‬وأجمل‭ ‬الذكريات‭ ‬التي‭ ‬ستظل‭ ‬راسخة‭ ‬ببريقها‭ ‬وصدقها‭.‬

وتضمن‭ ‬الملحق‭ ‬الخاص‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬وصورا‭ ‬لأشهر‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬لرواد‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬صورا‭ ‬تذكارية‭ ‬لأجمل‭ ‬اللحظات‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬قهوة‭ ‬بوخلف‭.‬