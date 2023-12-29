جريدة القاهرة المصرية تخصص ملحقا عن الثقافة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر
حلت الثقافة البحرينية ضيفة على صحيفة القاهرة المصرية التي تصدرها وزارة الثقافة المصرية، إذ تناول الملحق الخاص بالجريدة تحت عنوان «الإبداع في البحرين.. الغوص على اللؤلؤ» مساهمات نخبة من أهم رواد الثقافة البحرينية بمختلف صنوفها.
وافتتحت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية الملحق الخاص بمقال بعنوان «من البحرين إلى العالم.. الثقافة رُسُل سلام»، وقد حرصت من خلاله على تناول أبرز الملامح الثقافية البارزة في البحرين، باعتبارها منارة الثقافة والفنون والتراث، وبوابة التسامح والتعايش عبر التاريخ، باحتضانها حضارة دلمون العريقة، كواحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية، ومنها إلى حضارتي تايلوس، وأوال.
في السياق ذاته تضمن الملحق نخبة من المساهمات من أهم وأبرز رواد الحركة الثقافية في الإعلام والموسيقى والفن التشكيلي والشعر، فقد كانت البداية مع الموسيقار وحيد الخان.. ككل، والذي لطالما أثرى الحركة الثقافية والابداعية في البحرين من خلال بصماته الراسخة في عالم الموسيقى، ومن خلال حواره أكد ان النسيج الايقاعي في البحرين يظل سر ذهول كل من ينصت للموسيقى الخاصة بها.وفيما يخص أشهر وأقدم الكيانات الثقافية العريقة في البحرين تناول الملحق الخاص موضوعا عن قهوة بوخلف.. وإبداع عمره 86 عاما شاهد عليه الاب ونجله الشيخ عبدالله بوخلف، الذي تحدث في سطور مفعمة بالإبداع عن البداية في عام 1937، عندما قام والده بتأسيس هذا الكيان الثقافي في عمارة راشد بن علي بن راشد فخرو، في سوق المحرق القديم، كما سرد لنا أجمل الذكريات أثناء ادارة والده لقهوة بوخلف، ومن ثم هو خلفا له على مدار 86 عاما من الإبداع بتوقيع أهم رموز الفكر والثقافة في البحرين الذين لطالما كانوا زوارا له ولوالده الراحل.
وفي سياق الحرص على تناول دور المرأة البحرينية ضمن الملحق الخاص، وقع الاختيار على الإعلامية عهدية أحمد، التي أتاح لها حوارها الخاص الفرصة للحديث عن أبرز المحطات المهنية، واقع الصحافة والإعلام في البحرين، أبرز الأحلام وأجمل الذكريات التي ستظل راسخة ببريقها وصدقها.
وتضمن الملحق الخاص نخبة من أشهر اللوحات الفنية وصورا لأشهر الأعمال الفنية لرواد الفن التشكيلي في البحرين، كما تضمن صورا تذكارية لأجمل اللحظات في رحاب قهوة بوخلف.
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