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رغم تحفظ الحكومة:مالية النواب تتمسك بفرض ضريبة 2% على تحويلات الأجانب الخارجية

12/29/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الحكومة تؤكد: لم تصدر أي دولة خليجية ضريبة على تحويلات الأجانب النقدية

رغم‭ ‬تحفظ‭ ‬الحكومة‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية،‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬مقدارها‭ ‬2‭% ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أجنبي‭ ‬بتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬لتقليل‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية،‭ ‬رفد‭ ‬الدخل‭ ‬القومي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإيرادات‭ ‬مستحدثة،‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحسين‭ ‬وضعها‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تحويل‭ ‬كامل‭ ‬أموالهم‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬وتداول‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬بوتيرة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الحالي‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يناقشه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬دستورية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتزام‭ ‬الدولة‭ ‬الدستوري‭ ‬بحرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬التنقل،‭ ‬ومخالفته‭ ‬للقوة‭ ‬الملزمة‭ ‬لميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتنقل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يخالف‭ ‬المادة‭ ‬107‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬تعلقه‭ ‬بفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬دون‭ ‬بيان‭ ‬الأسس‭ ‬الموضوعية‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬تنظيمها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬تفصيلي‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بحرية‭ ‬حركة‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ‭.‬

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬حال‭ ‬إقراره‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وعلى‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والتجاري‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ومنها‭ ‬خلق‭ ‬قنوات‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬لتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬النطاق‭ ‬الرسمي‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬حاليا،‭ ‬تراجع‭ ‬جاذبية‭ ‬المملكة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الشركات‭ ‬والمصارف‭ ‬الأجنبية،‭ ‬إشكالات‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬طبيعة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬وامتناع‭ ‬المصارف‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬الخارجية‭.‬

أشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تقدير‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬التحويلات‭ ‬النقدية‭ ‬للخارج‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬التشريع‭ ‬الرابع‭ ‬وقد‭ ‬أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬آنذاك‭ ‬برفضه،‭ ‬لعدة‭ ‬مبررات‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬تدفق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬تشغيل‭ ‬البنوك‭ ‬المالية،‭ ‬وتراجع‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬التنافسي‭ ‬والإضرار‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬كما‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحر‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬قانونا‭ ‬يفرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب‭ ‬النقدية‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬رأت‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانون‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬فني‭ ‬للضريبة‭ ‬كونه‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاعة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬ضريبة‭ ‬مقترحة‭ ‬إخضاع‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬الفنية‭ ‬وإضافة‭ ‬كل‭ ‬الأحكام‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬كل‭ ‬قواعده‭ ‬وإجراءاته‭ ‬للمخاطبين‭ ‬بأحكامه‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬تطبيقه‭.‬

ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬خلو‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬العقوبات‭ ‬الرادعة‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكامه،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬ضريبة‭ ‬التحويلات‭ ‬المزمع‭ ‬فرضها‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الضرائب‭ ‬غير‭ ‬المباشرة،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬صفاتها‭ ‬الخضوع‭ ‬لمبدأ‭ ‬راجعية‭ ‬الضريبة،‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬المكلف‭ ‬بها‭ ‬يكون‭ ‬بمقدره‭ ‬نقل‭ ‬عبئها‭ ‬الضريبي‭ ‬إلى‭ ‬غيره‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭.‬

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