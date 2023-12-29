البحرينيون: لا ننسى معاناة أشقائنا في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تواصلت‭ ‬المساندة‭ ‬البحرينية‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ضد‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوقفات‭ ‬التضامنية‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬مباشرة‭ ‬أمام‭ ‬جامع‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وجامع‭ ‬سبيكة‭ ‬النصف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭. ‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬تحيةً‭ ‬لكم‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين،‭ ‬والشكرَ‭ ‬والتقديرَ‭ ‬على‭ ‬إصراركم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزةَ‭ ‬الجريحة،‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لإبادة‭ ‬جماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكيان‭ ‬النازي‭ ‬الغاصب‭ ‬المجرم،‭ ‬وأعوانه‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخراب‭ ‬العالمي‭ ‬الظالم‭.‬





وأضافت‭: ‬غزة،‭ ‬تلك‭ ‬البقعةُ‭ ‬الصغيرةُ‭ ‬في‭ ‬مساحتها،‭ ‬الكبيرة‭ ‬برجالها‭ ‬المجاهدين‭ ‬ونسائها‭ ‬الصابرات،‭ ‬مازالت‭ ‬بخير،‭ ‬وقد‭ ‬رفعت‭ ‬لواء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬شرف‭ ‬الأمة‭ ‬أمام‭ ‬الإجرام‭ ‬الصهيوني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬الظلم‭ ‬والطغيان،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة‭ ‬الأبطال‭ ‬الصناديد‭ ‬يسطرون‭ ‬كلَ‭ ‬يوم‭ ‬أروع‭ ‬الملاحم،‭ ‬وأوقعوا‭ ‬العجز‭ ‬والخور‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب،‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬حسم‭ ‬حربهم‭ ‬الظالمة‭ ‬عسكريا،‭ ‬واستطاع‭ ‬المجاهدون‭ ‬بصبرهم‭ ‬وثباتهم‭ ‬واتكالهم‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬وحده،‭ ‬ويقينهم‭ ‬بمعية‭ ‬الله،‭ ‬استطاعوا‭ ‬أن‭ ‬يحطّموا‭ ‬أسطورة‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقهر،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬تنظيراً‭ ‬وإنما‭ ‬حقيقة‭.. ‬فقد‭ ‬دمروا‭ ‬45‭% ‬من‭ ‬قوات‭ ‬وجنود‭ ‬لواء‭ ‬جولاني‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬تدريبا،‭ ‬هذا‭ ‬اللواء‭ ‬الذي‭ ‬يتفاخر‭ ‬به‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬المجرم،‭ ‬انهزم‭ ‬واندحر‭ ‬أمام‭ ‬ضربات‭ ‬المجاهدين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬مذلولا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مرّغ‭ ‬الأبطال‭ ‬أنفه‭ ‬في‭ ‬التراب‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصهاينة‭ ‬يراهنون‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬واحد،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬هذه‭ ‬المشاهد‭ ‬وأن‭ ‬يعتادَ‭ ‬عليها‭ ‬الناس،‭ ‬ويراهن‭ ‬على‭ ‬مقولة‭: ‬إطالة‭ ‬امد‭ ‬المعركة،‭ ‬يجعل‭ ‬الشعوب‭ ‬تنسى‭.‬

فاللهَ‭ ‬اللهَ‭ ‬يا‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭.. ‬الله‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬نصرة‭ ‬إخوانِنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬تنزف‭ ‬وتنادي‭: ‬وإسلاماه‭.. ‬وا‭ ‬معتصماه‭.. ‬فهل‭ ‬نحن‭ ‬مجيبون؟‭ ‬

وندعوكم‭ ‬ألا‭ ‬تستمعوا‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬إلى‭ ‬صهاينة‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬سخّروا‭ ‬جهودهم‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬المقاومة،‭ ‬واصلوا‭ ‬دعمكم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتيتم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬نصرةً‭ ‬لهم،‭ ‬ولا‭ ‬تضعفوا‭ ‬ولا‭ ‬تيأسوا‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬الحرب،‭ ‬حطموا‭ ‬أحلام‭ ‬التطبيع‭ ‬عند‭ ‬المتصهينين‭.. ‬ثقوا‭ ‬بأن‭ ‬الله‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬غزة،‭ ‬واعلموا‭ ‬أن‭ ‬انتصار‭ ‬المقاومة‭ ‬الباسلة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمر‭ ‬محسوم‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬والتنكيل‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الآن،‭ ‬أشد‭ ‬وأعظم‭ ‬منه‭ ‬عند‭ ‬بداية‭ ‬المعركة،‭ ‬ليست‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬‮«‬ترينداً‭ ‬عبر‭ ‬المواقع‮»‬،‭ ‬نَهبُّ‭ ‬إذا‭ ‬هبّ‭ ‬الناس‭ ‬ونجلس‭ ‬إذا‭ ‬تراجع‭ ‬الناس‭.. ‬هذه‭ ‬قضية‭ ‬عقيدة،‭ ‬وعلينا‭ ‬الإيمان‭ ‬الراسخ‭ ‬بها،‭ ‬وأنتم‭ ‬تشاهدون‭ ‬أعداد‭ ‬الذين‭ ‬يُستشهدون‭ ‬جرّاءَ‭ ‬القصف‭ ‬الصهيوني‭ ‬لمساكن‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬يوميا‭ ‬وبالمئات‭.. ‬كونوا‭ ‬أعينهم‭ ‬إذا‭ ‬فقدوا‭ ‬أبصارهم،‭ ‬كونوا‭ ‬أنتم‭ ‬ألسنتهم‭ ‬إذا‭ ‬عجزوا‭ ‬عن‭ ‬النطق،‭ ‬لا‭ ‬تتوقفوا‭ ‬ولا‭ ‬تنسوا‭ ‬ولا‭ ‬تتراجعوا‭.‬

ودعت‭ ‬الجمعية‭ ‬القيادة‭ ‬الكريمة‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬كل‭ ‬الاحتفالات‭ ‬وعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬أشلاء‭ ‬شهداء‭ ‬غزة‭ ‬وجرحاها‭ ‬ومفقوديها‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية‭ ‬أسوة‭ ‬بالدول‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬الاحتفالات‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬بالتحرك‭ ‬بكل‭ ‬الوسائل‭ ‬الممكنة‭ ‬لإدخال‭ ‬تبرعات‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬القابعة‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.‬