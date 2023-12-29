اصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس نفذها فلسطيني بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 4 أشخاص بجروح في هجوم دهسا بسيارة نفذه فلسطيني قرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن عناصر الجيش في المنطقة شلوا حركة المهاجم.
وقال الجيش في بيان: "وقع هجوم دهسا بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)".
ونقلت "فرانس برس" عن البيان "تم نشر جنود إضافيين لتعزيز تواجد الجيش في المنطقة".
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