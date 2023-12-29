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غارات جوية إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

12/29/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على بلدات حامول والناقورة ومحيط العين الزرقا الحدودية جنوبي لبنان.


وقال مصدر لبناني "إن طائرات الاحتلال حلقت على علو منخفض، فوق مناطق عدة ومنها مرجعيون والخردلي، خارقة جدار الصوت، ورمت بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية".


من جهته، أعلن حزب الله، عن استهدافه رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس إسرائيلية في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.


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