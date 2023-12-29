غارات جوية إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على بلدات حامول والناقورة ومحيط العين الزرقا الحدودية جنوبي لبنان.
وقال مصدر لبناني "إن طائرات الاحتلال حلقت على علو منخفض، فوق مناطق عدة ومنها مرجعيون والخردلي، خارقة جدار الصوت، ورمت بالونات حرارية للتشويش على المضادات الأرضية".
من جهته، أعلن حزب الله، عن استهدافه رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس إسرائيلية في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
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